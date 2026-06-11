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Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του
Ειδήσεις
19:02 - 11 Ιουν 2026

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Reporter.gr Newsroom
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Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα (11/6), μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο 37χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται ότι φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον ισραηλινών στόχων στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για δύο ακόμη πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι είναι μέλος της Χαμάς, καθώς και ότι ταξίδεψε στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου φέρεται να έλαβε εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση υλικών εμπορικής προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 37χρονος δεν είχε δικηγόρο κατά την αρχική διαδικασία και του ορίστηκε συνήγορος από τον ανακριτή.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Σπύρος Πανταζής, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «η παρουσία, ο τρόπος σκέψης και η προσωπικότητα του κατηγορουμένου απέχουν σημαντικά από τον εγκληματικό τρομοκρατικό ιδεότυπο», τονίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για «εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ανεπαρκές αποδεικτικό υλικό και σημαντικά κενά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία δεν συνιστούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά έχει υποστηριχθεί, αλλά αντίθετα αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να αγνοηθούν».

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