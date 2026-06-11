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Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα
Ειδήσεις
18:36 - 11 Ιουν 2026

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Clemens Fuest, Πρόεδρος του Ινστιτούτου ifo, χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια.

«Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ είναι πάνω από το 3% και υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα», λέει ο Fuest. «Η ΕΚΤ ακολουθεί, επομένως, αυτό που έχουν ήδη εκτιμήσει οι αγορές».

Με τη σημερινή απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, καθώς και τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης κατά 25 μονάδες βάσης έκαστο.

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