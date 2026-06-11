ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις
Ειδήσεις
19:18 - 11 Ιουν 2026

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.      

Πιο αναλυτικά, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Από την πολύμηνη έρευνα και την αξιοποίηση πληροφοριών του ΕΟΦ προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε δομημένη συμμορία με σκοπό την οργανωμένη παραγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος φέρεται να έδινε εντολές για την παραγωγή και αποστολή των παράνομων σκευασμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια του ΕΟΦ και χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές καλής παραγωγικής πρακτικής για στείρα φαρμακευτικά προϊόντα.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι:

  • η παραγωγή των σκευασμάτων γινόταν από ομάδα περίπου 10 ατόμων που εργάζονταν στο εργαστήριο, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό,
  • τα προϊόντα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική αγορά για περαιτέρω συσκευασία και διανομή μέσω εταιρείας ιδιοκτησίας 26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια,
  • η προώθηση γινόταν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, ενώ οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, με ψευδή δήλωση ότι επρόκειτο για συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα ευεξίας,
  • μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για απώλεια βάρους, αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και ουσίες που σχετίζονται με φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ουσία που βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, ενώ εντοπίστηκαν και πρώτες ύλες αμφίβολης προέλευσης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και πλαστά σκευάσματα γνωστής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν:

  • 40.856 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,
  • 13 κιλά πρώτων υλών,
  • έτοιμα προς αποστολή δέματα,
  • 47.320 ευρώ σε μετρητά,
  • υλικά συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες),
  • ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Από την έως τώρα έρευνα εκτιμάται ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές εντός Ελλάδας και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα εκτιμώνται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του
Ειδήσεις

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.
Ανακοινώσεις

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις
Πολιτική

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα
Υγεία

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους
Υγεία

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα
Υγεία

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής
Ειδήσεις

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:00

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ