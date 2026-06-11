Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Από την πολύμηνη έρευνα και την αξιοποίηση πληροφοριών του ΕΟΦ προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε δομημένη συμμορία με σκοπό την οργανωμένη παραγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος φέρεται να έδινε εντολές για την παραγωγή και αποστολή των παράνομων σκευασμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια του ΕΟΦ και χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές καλής παραγωγικής πρακτικής για στείρα φαρμακευτικά προϊόντα.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι:

η παραγωγή των σκευασμάτων γινόταν από ομάδα περίπου 10 ατόμων που εργάζονταν στο εργαστήριο, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό,

τα προϊόντα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική αγορά για περαιτέρω συσκευασία και διανομή μέσω εταιρείας ιδιοκτησίας 26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια,

η προώθηση γινόταν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, ενώ οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, με ψευδή δήλωση ότι επρόκειτο για συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα ευεξίας,

μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για απώλεια βάρους, αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και ουσίες που σχετίζονται με φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ουσία που βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, ενώ εντοπίστηκαν και πρώτες ύλες αμφίβολης προέλευσης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και πλαστά σκευάσματα γνωστής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατασχέθηκαν:

40.856 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

13 κιλά πρώτων υλών,

έτοιμα προς αποστολή δέματα,

47.320 ευρώ σε μετρητά,

υλικά συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες),

ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Από την έως τώρα έρευνα εκτιμάται ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές εντός Ελλάδας και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα εκτιμώνται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.