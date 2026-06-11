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ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού
Ναυτιλία
19:19 - 11 Ιουν 2026

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη επιτάχυνσης των κρίσιμων έργων που θα ενισχύσουν τον ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως βασικής πύλης εμπορίου και μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέδειξε η σημερινή επίσκεψη του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε.

Τις αναπτυξιακές προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό του λιμένα Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να εξετάσει από κοντά ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε.

Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, καθώς και στελέχη της διοίκησης του Οργανισμού, οι οποίοι παρουσίασαν το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του λιμένα.

Κεντρική θέση στην ενημέρωση κατείχε η επέκταση του Προβλήτα 6, ένα έργο που η διοίκηση της ΟΛΘ χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας τόσο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη εθνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα του λιμένα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως βασικής πύλης εμπορίου και διαμετακόμισης για τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Η διοίκηση του Οργανισμού ανέπτυξε επίσης το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο στοχεύει στη μετατροπή του λιμανιού σε έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και τουρισμού για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Γκίκας βρέθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ ξεναγήθηκε και στο ιστορικό κτίριο της ΠΑΕΓΑ, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζομένους της Deloitte που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Παράλληλα, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των κατασκευαστικών εργασιών και τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των έργων που αφορούν τη σύνδεση του Προβλήτα 6 με τα εθνικά οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Όπως επισημάνθηκε, οι συγκεκριμένες υποδομές κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μεγαλύτερου συμβατικού λιμένα της χώρας, ο οποίος διατηρεί ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφορούσε και τον τομέα της κρουαζιέρας. Η διοίκηση της ΟΛΘ παρουσίασε τις επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών, σημειώνοντας ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετεί αποτελεσματικά κάθε κατηγορία κρουαζιερόπλοιου. Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την εταιρεία, αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιβάτες, πληρώματα και εταιρείες κρουαζιέρας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της ΟΛΘ Α.Ε., υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως στρατηγική πύλη εμπορίου και μεταφορών της χώρας. Όπως σημείωσε, η συμβολή του λιμένα είναι καθοριστική για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

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