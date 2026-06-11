Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/6) οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές είχαν ήδη προεξοφλήσει την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Θετικά συνέβαλε και η ανάκαμψη που καταγράφεται στον κλάδο των ημιαγωγών ο οποίος οδηγεί σε ανάκαμψη τη Wall Street, μετά τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,54% και διαμορφώθηκε στις 621,53 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στα «πράσινα».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX έκλεισε με οριακή άνοδο 0,06% στις 24,209.89 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 10,303.88 μονάδες. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και ο γαλλικός CAC κατά 0,48% στις 8,200.80 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΙΒΕΧ στην Ισπανία σημείωσε κέρδη 0,81% στις 18,290.10 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 0,95% στις 50,504.74 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στον περιορισμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες εντείνονται από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3% φέτος, θα υποχωρήσουν στο 2,3% το 2027 και θα προσεγγίσουν τον στόχο του 2% το 2028.

Σε αυτό το φόντο, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε δηλώσεις της, επανέλαβε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη παραμένουν ισχυρές, με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να κινείται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%, παρά τη γενικότερη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τόνισε επίσης ότι η αύξηση των επιτοκίων κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στον έλεγχο του πληθωρισμού, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και πίεση στην εταιρική κερδοφορία.