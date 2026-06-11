ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:35 - 11 Ιουν 2026

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η LAMDA Development S.A. ενημερώνει τους επενδυτές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόωρη εξόφληση του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2020, συνολικού ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ενημερώνει τους επενδυτές, σύμφωνα με τον όρο 9.3 του Προγράμματος του από 06 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (το Πρόγραμμα ΚΟΔ), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 22 Μαΐου 2026 απόφασή του ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού καταβάλλοντας στους δικαιούχους Ομολογιούχους τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον όρο 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ ποσά, ήτοι ποσό ονομαστικής αξίας κεφαλαίου εκάστης προς εξόφληση Ομολογίας, μετά δεδουλευμένων τόκων και λοιπών Εξόδων και Φόρων, ήτοι, ποσό 1.017,09444444 ευρώ ανά Ομολογία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό του Χρέους την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ήτοι κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού.

Συνεπεία της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων πλέον Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:00

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Ναυτιλία
11/06/2026 - 17:55

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ