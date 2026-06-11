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Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης
Ειδήσεις
18:13 - 11 Ιουν 2026

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν φέρεται να προετοιμάζεται εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο επανέφερε στο επίκεντρο μέσω δηλώσεών του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη (11/6).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, η Τεχεράνη ενίσχυσε σημαντικά τις αμυντικές της θέσεις στο νησί, μεταφέροντας πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Όπως ανέφεραν τότε πηγές στο αμερικανικό δίκτυο, το Ιράν έχει αναπτύξει στο Χαργκ φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS (Man-Portable Air Defense Systems), τα οποία μπορούν να πλήξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα σε χαμηλά ύψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν τοποθετηθεί αντιαρματικές και αντι-αποβατικές νάρκες, καθώς και νάρκες κατά προσωπικού, ακόμη και σε παράκτιες ζώνες όπου θα μπορούσε να επιχειρηθεί πιθανή απόβαση αμερικανικών δυνάμεων.

Επισημαίνεται ότι το Χαργκ αποτελεί στρατηγικής σημασίας σημείο για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι μια ενδεχόμενη επιχείρηση κατάληψης του νησιού θα ενείχε ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις.

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