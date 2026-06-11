Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα σήμερα (11/6) η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ιεράς Μονής Παναγίας Θεοσκέπαστης, στην Κερατέα Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατέκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 13 πυροσβεστικών οχημάτων και 3 εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι στο πεδίο βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.