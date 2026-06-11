Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατέκαψε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ειδικότερα, επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 13 πυροσβεστικών οχημάτων και 3 εναέριων μέσων.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.
Κλείνοντας να σημειωθεί ότι στο πεδίο βρίσκεται το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026