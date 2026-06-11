Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Απροσδόκητη αναβολή υπέστη η έναρξη λειτουργίας της γέφυρας Γκόρντι Χάου, του μεγάλου διασυνοριακού έργου που προορίζεται να συνδέσει τον Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις της καναδικής κυβέρνησης ότι τα εγκαίνια θα πραγματοποιούνταν εντός της εβδομάδας.

Η Αρχή της Γέφυρας Ουίνδσορ–Ντιτρόιτ (APWD) ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μεταθέσουν επ’ αόριστον το άνοιγμα της νέας υποδομής, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διευθέτηση ζητημάτων που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.

Σε σχετική δήλωσή του, ο προσωρινός επικεφαλής της Αρχής, Τσακ Άνταρι, ανέφερε ότι Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια κοινή και συνεργατική προσέγγιση, με στόχο την ομαλή λειτουργία του σημαντικού αυτού εμπορικού διαδρόμου. Ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση των εκκρεμοτήτων ούτε προσδιόρισε νέο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είχε χαιρετίσει τη στενή συνεργασία μεταξύ Οτάβας και Ουάσιγκτον και είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η γέφυρα θα παραδιδόταν στην κυκλοφορία πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Η γέφυρα Γκόρντι Χάου, που φέρει το όνομα του θρυλικού Καναδού παίκτη χόκεϊ επί πάγου Gordie Howe, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών και εμπορικών αντιπαραθέσεων τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αμφισβητήσει το υφιστάμενο καθεστώς ιδιοκτησίας του έργου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να κατέχουν τουλάχιστον το ήμισυ της υποδομής.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο έντονης εμπορικής τριβής μεταξύ των δύο χωρών, η οποία επιδεινώθηκε μετά την επίτευξη προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Καναδά και Κίνας. Η εξέλιξη αυτή είχε προκαλέσει νέες απειλές από την αμερικανική πλευρά για επιβολή πρόσθετων δασμών σε καναδικά προϊόντα.

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 2018 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη Βόρεια Αμερική. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται σε περίπου 5,7 δισ. καναδικά δολάρια, δηλαδή περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωσή της, η γέφυρα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις εμπορικές και μεταφορικές ροές μεταξύ της πόλης Ντιτρόιτ στην πολιτεία του Μίσιγκαν και του Ουίνδσορ στην επαρχία του Οντάριο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και υψηλής δυναμικότητας διάδρομο για τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών.

Παρά τη νέα καθυστέρηση, οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας, με στόχο η γέφυρα να τεθεί σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και διευθετηθούν τα εναπομείναντα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.