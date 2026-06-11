Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

Τη στρατηγική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη ημέρα της χώρας περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την ανάθεση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του συντονισμού για την κατάρτιση του νέου κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, με τίτλο «Ατζέντα 2030».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την απόφαση του πρωθυπουργού ιδιαίτερα σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι η ενασχόληση με τις προκλήσεις του μέλλοντος αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα. Όπως σημείωσε, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία καλείται να παρουσιάσει ένα ανανεωμένο σχέδιο με νέες ιδέες και ρεαλιστικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν θα επιδιώξει να εξασφαλίσει «ψήφο ευγνωμοσύνης», αλλά «ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ενώ επισήμανε ότι η ύπαρξη ενός σύγχρονου και αξιόπιστου σχεδίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα της χώρας στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης άσκησε δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν να μεταφέρουν την πολιτική αντιπαράθεση σε ένα κλίμα έντασης, τοξικότητας και υπερβολικών υποσχέσεων.

Όπως ανέφερε, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την Ελλάδα του 2030, άλλες πολιτικές δυνάμεις επιλέγουν, κατά την εκτίμησή του, τη διακίνηση ακραίων θεωριών, την παροχολογία και την αναπαραγωγή διχαστικού λόγου. Ειδική αναφορά έκανε και σε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις παραπέμπουν σε πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε οπισθοδρόμηση.

Οι τρεις βασικοί άξονες της «Ατζέντας 2030»

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Πρώτος άξονας είναι η οικοδόμηση μιας πιο παραγωγικής οικονομίας με δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος. Όπως εξήγησε, εάν τα προηγούμενα χρόνια η έμφαση δόθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα και την προσέλκυση επενδύσεων, το επόμενο διάστημα το βάρος θα μεταφερθεί στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τις ίσες ευκαιρίες και τη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στον θεσμό της οικογένειας, συνδέοντας άμεσα το δημογραφικό και το στεγαστικό ζήτημα με την ανάγκη ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και της τεχνολογίας ως εργαλείων για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ τόνισε την ανάγκη εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για τους πολίτες της περιφέρειας, των ορεινών περιοχών και των νησιών.

Θεσμικές αλλαγές και αναθεώρηση του Συντάγματος

Δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τη σημασία της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για μια ευρύτερη θεσμική επανεκκίνηση.

Μεταξύ των αλλαγών που ανέφερε περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ώστε οι σχετικές υποθέσεις να κρίνονται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και η εισαγωγή της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στο Σύνταγμα, με σύνδεση της διαδικασίας με ζητήματα μονιμότητας στο Δημόσιο.

Εθνική ασφάλεια και γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

Ο τρίτος άξονας αφορά την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας, της διπλωματικής της παρουσίας και του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη αξιοποίησης της στρατηγικής θέσης της χώρας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και για τη συμμετοχή της στα νέα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και δεδομένων που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το ορόσημο του 2030

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το 2030 αποτελεί χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο ζητούμενο είναι η χώρα να φτάσει σε αυτό το ιστορικό ορόσημο έχοντας πετύχει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου και όχι έχοντας χάσει μια ακόμη ευκαιρία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να συνεχίσει τη σχέση ειλικρίνειας με τους πολίτες, παρουσιάζοντας εφαρμόσιμες και σύγχρονες λύσεις απέναντι στις διεθνείς οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις, καταλήγοντας με το μήνυμα ότι «ξεκινά η δουλειά για την Ελλάδα του 2030».