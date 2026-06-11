Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Σε τροχιά μιας από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές (IPO) όλων των εποχών εισέρχεται η SpaceX του Ίλον Μασκ, με την εταιρεία να προχωρά σε διάθεση μετοχών συνολικής αξίας περίπου 75 δισ. δολαρίων, προκαλώντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, η BlackRock έχει υποβάλει εντολή για αγορά μετοχών ύψους τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ενώ αντίστοιχα υψηλές προσφορές έχουν κατατεθεί και από άλλους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Παρότι οι μεγάλες τοποθετήσεις σε δημόσιες εγγραφές θεωρούνται συνήθεις για θεσμικούς παίκτες, τα συγκεκριμένα μεγέθη χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τις ιστορικές εκδόσεις.

Η ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα ισχυρή. Ιδιώτες επενδυτές φέρονται να έχουν αιτηθεί μετοχές αξίας άνω των 70 δισ. δολαρίων, ενώ συμμετοχή έχουν εκδηλώσει κρατικά επενδυτικά ταμεία αλλά και family offices, με ορισμένες μεμονωμένες αιτήσεις να υπερβαίνουν το 1 δισ. δολάρια.

Για λόγους σύγκρισης, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της χρονιάς πριν από τη SpaceX ήταν εκείνη της εταιρείας ημιαγωγών Cerebras, η οποία άντλησε 5,55 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας το εύρος της επικείμενης συναλλαγής.

Η διαδικασία προχωρά με ταχύ ρυθμό, καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε την Τετάρτη και οι ανάδοχοι βρίσκονται ήδη στη φάση κατανομής των μετοχών, ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο την Παρασκευή.

Ο Ίλον Μασκ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο διάθεσης σημαντικού ποσοστού των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και το 30%. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ασυνήθιστη τιμολογιακή στρατηγική για IPO, προσφέροντας σταθερή τιμή 135 δολαρίων ανά μετοχή, χωρίς το κλασικό εύρος αποτίμησης που συνοδεύει τις δημόσιες εγγραφές.

Η διαδικασία, ωστόσο, συνοδεύεται από ανησυχίες στον χώρο της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ο Μασκ αναμένεται να διατηρήσει εκτεταμένο έλεγχο στη SpaceX ακόμη και μετά την εισαγωγή της, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις στους επενδυτικούς κύκλους. Επιπλέον, η εταιρεία παραμένει μη κερδοφόρα, με την αποτίμησή της να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκυρία στις διεθνείς αγορές προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα, καθώς η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα. Οι απώλειες στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της χειρότερης συνεδρίασης του Dow Jones από τον Οκτώβριο, καθώς και οι νέες απειλές για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, δημιουργούν ένα περιβάλλον προσοχής για τους επενδυτές ενόψει μιας τόσο μεγάλης δημόσιας εγγραφής.

Παρά τις προκλήσεις, η ισχυρή ζήτηση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τη SpaceX, η οποία εισέρχεται σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες και μεγάλης κλίμακας χρηματοοικονομικές κινήσεις της τελευταίας δεκαετίας.