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ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ
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19:27 - 11 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις έντεκα αμερικανικές πόλεις οι οποίες θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα (11/6) και θα διαρκέσει για περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι «πολύ ασφαλείς», ωστόσο «δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ενός μοναχικού δράστη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Fox News, ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ υπογράμμισε ότι «έχουμε κινητοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό» και ότι «όλες οι πόλεις που φιλοξενούν αγώνες έχουν συνεργαστεί στενά». Όπως ανέφερε, «οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς» και «όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ένας μοναχικός δράστης».

Παράλληλα, παρομοίασε την κλίμακα της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες με «78 Super Bowl μέσα σε 38 ημέρες».

Ο ίδιος αναφέρθηκε ειδικά σε ζώνες «πριν από την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας», τις οποίες χαρακτήρισε σημείο αυξημένης ανησυχίας, σημειώνοντας ότι εκεί θα ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία.

Να σημειωθεί ότι έντεκα από τα δεκαέξι γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βοστώνη έως το Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων πόλεων, όπως η Ατλάντα και το Κάνσας Σίτι.

Ο πρώτος αγώνας που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ θα είναι η αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες – Παραγουάη στο Λος Άντζελες, την Παρασκευή (11/6). Ο τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης.

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