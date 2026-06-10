ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται

Ξεκάθαρο και αυστηρό είναι το μήνυμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ προς τα στελέχη που παίρνουν αποστάσεις από την κομματική «γραμμή», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει με σαφήνεια τα όρια της κομματικής πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας πως όσοι αμφισβητούν τις συλλογικές αποφάσεις, θα βρεθούν εκτός παράταξης.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/6), μιλώντας στην τηλεόραση του ONE Channel, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κόμμα έχει συγκεκριμένη πολιτική στόχευση: να αποτελέσει τον βασικό πόλο πολιτικής αλλαγής απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, ξεκαθάρισε πως η ενότητα γύρω από τη στρατηγική του κόμματος είναι αδιαπραγμάτευτη και πως όποιος επιλέγει να κινηθεί εκτός αυτής της γραμμής, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην επόμενη ημέρα.

«Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα; Μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του να κάνει κυβέρνηση με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες; Αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του», είπε χαρακτηριστικά, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενη έξοδο από το κόμμα όσων δεν ακολουθούν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη δεν είναι τυχαία, αφού ήρθε μετά τις δηλώσεις Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες και την στρατηγική του κόμματος.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, από τη μεριά του, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, σημείωσε πως οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούν τον κ. Δούκα και είπε:

«Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία, η αμφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας όμως δεν είπε κάτι τέτοιο».

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του κόμματος, μίλησε για αυτόνομη πορεία, αλλά εμφανίστηκε και ανοιχτός σε διάφορα ενδεχόμενα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες, την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε που είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη γραμμή της ηγεσία κινούνται στελέχη όπως η Τόνια Αντωνίου, μέλος ου Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία υπογράμμισε πως όλοι στο ΠΑΣΟΚ δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, το οποίο έχει χαράξει σαφώς την αντιπολιτευτική γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία· ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Ανδρέα Σπυρόπουλου (μέλος του ΠΣ) και του Μιχάλη Κατρίνη, που κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να είναι πιο συγκρατημένα στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.