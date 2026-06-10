ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται
Πολιτική
22:59 - 10 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκάθαρο και αυστηρό είναι το μήνυμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ προς τα στελέχη που παίρνουν αποστάσεις από την κομματική «γραμμή», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει με σαφήνεια τα όρια της κομματικής πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας πως όσοι αμφισβητούν τις συλλογικές αποφάσεις, θα βρεθούν εκτός παράταξης.  

Το βράδυ της Τετάρτης (10/6), μιλώντας στην τηλεόραση του ONE Channel, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κόμμα έχει συγκεκριμένη πολιτική στόχευση: να αποτελέσει τον βασικό πόλο πολιτικής αλλαγής απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, ξεκαθάρισε πως η ενότητα γύρω από τη στρατηγική του κόμματος είναι αδιαπραγμάτευτη και πως όποιος επιλέγει να κινηθεί εκτός αυτής της γραμμής, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην επόμενη ημέρα.

«Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο την πολιτική αλλαγή και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα; Μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του να κάνει κυβέρνηση με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες; Αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του», είπε χαρακτηριστικά, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενη έξοδο από το κόμμα όσων δεν ακολουθούν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη δεν είναι τυχαία, αφού ήρθε μετά τις δηλώσεις Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες και την στρατηγική του κόμματος.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, από τη μεριά του, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, σημείωσε πως οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορούν τον κ. Δούκα και είπε:

«Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία, η αμφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας όμως δεν είπε κάτι τέτοιο».

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του κόμματος, μίλησε για αυτόνομη πορεία, αλλά εμφανίστηκε και ανοιχτός σε διάφορα ενδεχόμενα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες, την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε που είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη γραμμή της ηγεσία κινούνται στελέχη όπως η Τόνια Αντωνίου, μέλος ου Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία υπογράμμισε πως όλοι στο ΠΑΣΟΚ δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, το οποίο έχει χαράξει σαφώς την αντιπολιτευτική γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία· ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Ανδρέα Σπυρόπουλου (μέλος του ΠΣ) και του Μιχάλη Κατρίνη, που κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να είναι πιο συγκρατημένα στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα
Πολιτική

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»
Πολιτική

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται
Πολιτική

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 23:35

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Πολιτική
10/06/2026 - 22:59

ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται

Ειδήσεις
10/06/2026 - 22:42

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 22:32

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:59

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:46

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:25

ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 21:12

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:59

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:44

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ