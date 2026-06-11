Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Εσφαλμένος αποδείχθηκε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα (11/6) στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα, είχαν τεθεί σε αποκλεισμό ορισμένοι όροφοι και διάδρομοι του κτιρίου, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω πιθανής απειλής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με εξοπλισμό χημικής προστασίας για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν έδειξαν στοιχεία που να προκαλούν ανησυχία, με αποτέλεσμα να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

«Το Πεντάγωνο διαθέτει προηγμένα συστήματα για την ασφάλεια του κτιρίου και του προσωπικού του. Τα συστήματα αυτά εντόπισαν ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ποιότητα του αέρα και κρίθηκε απαραίτητη η λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου αξιολογηθεί η σοβαρότητά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Σον Παρνέλ.