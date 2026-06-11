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ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.
Ανακοινώσεις
20:06 - 11 Ιουν 2026

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που συνεδρίασε πριν από λίγο με απαρτία 66,24% η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β’, του Ν. 4548/2018 μέχρι του ποσού των €530.000.000.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 σημείο 3 του Κανονισμού του Euronext Athens και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens ότι την 11η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, έλαβε χώρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι εκπροσωπούντες 153.524.700 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,24% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 216.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως ως κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β' του Ν. 4548/2018 μέχρι του ποσού των 530.000.000€. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα T. 210 3636936 E. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.admieholding.gr Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000 2 από 3 μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 149.045.941 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 153.524.700 μετοχών, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (97,08%) [μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.478.759 μετοχές καταψήφισαν, ενώ δεν υπήρξαν αποχές]:

  1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης μέχρι του ποσού των 530.000.000€, δια της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ ανά μετοχή, δυνάμει του άρθρου 24, παρ. 1, στοιχ. β΄ του Ν. 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
  2. Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β΄, του Ν. 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
  3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β΄ του Ν. 4548/2018, προκειμένου:

(α) να αποφασίσει, σύμφωνα με άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β΄ του Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συναλλαγών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 530.000.000€, ήτοι με την έκδοση έως 250.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές»), με την καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

(β) να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της προθεσμίας κάλυψης, της δομής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα δύνανται να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού προνομιακής/κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) να προβαίνει, γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Κύριας Αγοράς της Euronext Athens, καθώς και

(δ) να παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εφάπαξ ή με περισσότερες συναλλαγές και η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

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