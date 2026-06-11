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Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:17 - 11 Ιουν 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα στο καλοκαίρι και, «καλώς εχόντων των πραγμάτων», προς τα τέλη Ιουλίου, αναμένεται να παραδοθεί στην εμπορική κυκλοφορία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ο υπουργός ανέφερε ότι, από κατασκευαστικής πλευράς, το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς απομένουν μόνο μικρές εργασίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα περισσότερα συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και βρίσκονται σε λειτουργική ετοιμότητα, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται να πιστοποιηθούν πλήρως.

Ο κ. Δήμας εξέφρασε ικανοποίηση για τον ρυθμό προόδου των εργασιών και στους πέντε σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους τρεις μήνες έχει σημειωθεί σημαντική επιτάχυνση του έργου.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι δοκιμές στο κλειστό δίκτυο του Μετρό συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών για την επέκταση.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 20 Ιουνίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σε ό,τι αφορά το έργο του Flyover, υπογράμμισε ότι βρίσκεται στο 53% της συνολικής του υλοποίησης και επανέλαβε ότι στόχος είναι να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Χαρακτήρισε το Flyover «καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», σημειώνοντας ότι αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην περιοχή.

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