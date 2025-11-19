Η αμερικανο-κινεζική σύγκρουση στα ελληνικά λιμάνια
Ανεμοδείκτης
13:11 - 19 Νοε 2025

Η αμερικανο-κινεζική σύγκρουση στα ελληνικά λιμάνια

Άγγελος Κωβαίος
Η ταχύτητα με την οποία εκδηλώνονται και ξεδιπλώνονται οι αμερικανικοί σχεδιασμοί στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το ρόλο που θέλει η κυβέρνηση Τραμπ να παιχτεί από την Ελλάδα.

Σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες υπογράφηκαν ενεργειακές συμφωνίες, άνοιξε ο δρόμος για γεωτρήσεις αμερικανικών εταιρειών στα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου και στο ΒΔ Ιόνιο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ μίλησε ανοιχτά για περιορισμό της κινεζικής παρουσίας στον Πειραιά και επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες για την πολλαπλή αναβάθμιση της Ελευσίνας ως ανταγωνιστικού λιμανιού.

Θα πρέπει να έχει κανείς πάντα τις επιφυλάξεις του για τις παράπλευρες επιδράσεις όλων αυτών των κατά τα άλλα θετικών εξελίξεων, πάντως αν κάτι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αμερικανο-κινεζική σύγκρουση συμφερόντων σε ελληνικό έδαφος. Τι θέση θα πάρει σε αυτό το πεδίο η ελληνική κυβέρνηση; Κατά τις εκτιμήσεις αξιόπιστων πηγών, δεν πρόκειται να έρθει σε ρήξη με τους Κινέζους για την παρουσία της Cosco στον Πειραιά. Ηταν άλλωστε η μοναδική στρατηγική επένδυση στη χώρα τα χρόνια της κρίσης. Το αν παράλληλα όμως θα ευνοηθούν τα αμερικανικά σχέδια – που θα ευνοηθούν, είναι άλλης τάξεως ζήτημα…

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

