Η ΟΝΕΧ στην πρώτη γραμμή του νέου αμερικανικού σχεδίου - Αναβάθμιση Ελευσίνας σε κόμβο logistics και ενέργειας
Ναυτιλία
09:59 - 19 Νοε 2025

Η ΟΝΕΧ στην πρώτη γραμμή του νέου αμερικανικού σχεδίου - Αναβάθμιση Ελευσίνας σε κόμβο logistics και ενέργειας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle σηματοδοτεί ουσιαστική διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα των επενδύσεων, της βιομηχανίας και των υποδομών. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή νομοθετική πρωτοβουλία που επιτρέπει στην ΟΝΕΧ, η οποία δραστηριοποιείται στα ναυπηγεία Ελευσίνας με χρηματοδοτική υποστήριξη της κρατικής αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Η νέα επιχειρησιακή κατεύθυνση καλύπτει πλέον πέραν των ναυπηγικών εργασιών και εμπορικές, λιμενικές, διαμετακομιστικές, ενεργειακές και αμυντικές λειτουργίες, διαμορφώνοντας την Ελευσίνα ως σύνθετο κόμβο που συνδυάζει παραγωγή, μεταφορές και ασφάλεια.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης, τη δημιουργία υποδομών δυτικών προδιαγραφών και την ανάπτυξη ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της ΟΝΕΧ ως φορέα υλοποίησης επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα που, με τη στήριξη της DFC, επιβεβαιώνουν ότι η χώρα μπορεί να αναπτύξει λειτουργίες υψηλής τεχνολογικής και επιχειρησιακής αξίας.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, δηλώνοντας ότι πρόκειται για δύο από τις προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και εκφράζοντας προσδοκία για «επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή».

Η αναφορά αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι το έργο δεν περιορίζεται στη λειτουργία ναυπηγικής μονάδας, αλλά αφορά την αναδιαμόρφωση της Ελευσίνας σε πολυλειτουργικό λιμάνι με περιφερειακή βαρύτητα.

Από επιχειρησιακής πλευράς, η περιοχή της Δυτικής Αττικής συνδυάζει υφιστάμενες ναυπηγικές εγκαταστάσεις, δυνατότητα πρόσβασης σε ενεργειακά δίκτυα και άμεση σύνδεση με οδικές και θαλάσσιες μεταφορικές διαδρομές.

Η αναβάθμιση του λιμένα, υπό τη διαχειριστική ευθύνη της ΟΝΕΧ και με χρηματοδότηση της DFC, επιδιώκει να δημιουργήσει έναν βιομηχανικό πυρήνα που θα εξυπηρετεί τόσο εμπορικές ροές όσο και υποστήριξη συμμαχικών αναγκών, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους και ενισχύοντας την εγχώρια τεχνική ικανότητα.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η περίπτωση της Ελευσίνας λειτουργεί ως εφαρμοσμένο παράδειγμα επένδυσης σε στρατηγική υποδομή σε περιοχή αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας.

Η επιλογή της ΟΝΕΧ ως βασικού εταίρου καταδεικνύει ότι η αμερικανική πλευρά θεωρεί την Ελλάδα ικανή να στηρίξει μακροπρόθεσμα έργα που συνδυάζουν βιομηχανία, ενέργεια και ναυτιλία. Για την ελληνική κυβέρνηση, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον στόχο της μετατόπισης της χώρας από περιφερειακό παίκτη σε οργανικό μέρος της διασυμμαχικής παραγωγικής αλυσίδας.

Το νέο πλαίσιο ανοίγει δυνατότητες για τεχνολογική αναβάθμιση, ολοκλήρωση πράσινων εφαρμογών στη ναυπηγική δραστηριότητα και ανάπτυξη εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας που θα υποστηρίζει ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα, απαιτεί συντονισμένη συνέχεια σε επίπεδο υλοποίησης, τήρηση χωροταξικών και περιβαλλοντικών προβλέψεων και εξασφάλιση ότι η διεύρυνση των λιμενικών λειτουργιών θα ενταχθεί σε συνολικό σχεδιασμό για τις εθνικές και περιφερειακές μεταφορές.

Η μετατροπή των ναυπηγείων Ελευσίνας σε πολυλειτουργικό λιμάνι με επιχειρησιακή, ενεργειακή και διαμετακομιστική ικανότητα αποτελεί πλέον επίσημα τμήμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η ΟΝΕΧ αναλαμβάνει ρόλο κεντρικού διαχειριστή αυτού του μετασχηματισμού, ενώ η συμμετοχή της DFC προσδίδει θεσμική υπόσταση και γεωπολιτική διάσταση.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημείο καμπής για την ελληνική βιομηχανική πολιτική, δημιουργώντας προϋποθέσεις για συγκρότηση εγχώριου κόμβου σε τομείς όπου έως σήμερα η χώρα λειτουργούσε αποκλειστικά ως χώρος διέλευσης.

