ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόβλημα για την κυβέρνηση, μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
12:35 - 11 Δεκ 2025

Πρόβλημα για την κυβέρνηση, μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά τα Τέμπη και τις δημοσκοπικές απώλειες της κυβέρνησης, ήρθαν οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που της έδωσαν κάποια ανάσα και τώρα φαίνεται ότι υποχωρεί και πάλι, πιθανώς λόγω του κλίματος που διαμορφώνεται λόγω και των μπλόκων κ.λπ.

Στις έρευνες των τελευταίων ημερών, όπως αυτή της Real Polls για το protagon.gr, η ΝΔ μετριέται στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%, ενώ στην εκτίμηση αποτελέσματος δεν δείχνει να φτάνει το 30%. Πώς θα δημιουργηθεί δυναμική, ανάκαμψης που να δικαιολογεί και προσδοκίες αυτοδυναμίας, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν στο Μαξίμου – αν λύνεται.

Πρόβλημα όμως και μάλιστα μεγάλο έχουν και στο ΠΑΣΟΚ, αφού για μία ακόμη φορά το κόμμα δεν δείχνει ικανό να επωφεληθεί από τις δημοσκοπικές απώλειες της κυβέρνησης – αντιθέτως, υποχωρεί και αυτό και μάλιστα αναλογικά πολύ περισσότερο, χάνει περίπου δύο μονάδες και «κάθεται» κάτω από το 10% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα – και μάλλον δεν λύνεται…

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 12:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»
Πολιτική

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)
Πολιτική

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης
Πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολιτική
23/06/2026 - 12:16

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ