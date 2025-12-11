Πρόβλημα για την κυβέρνηση, μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ

Μετά τα Τέμπη και τις δημοσκοπικές απώλειες της κυβέρνησης, ήρθαν οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ που της έδωσαν κάποια ανάσα και τώρα φαίνεται ότι υποχωρεί και πάλι, πιθανώς λόγω του κλίματος που διαμορφώνεται λόγω και των μπλόκων κ.λπ.

Στις έρευνες των τελευταίων ημερών, όπως αυτή της Real Polls για το protagon.gr, η ΝΔ μετριέται στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%, ενώ στην εκτίμηση αποτελέσματος δεν δείχνει να φτάνει το 30%. Πώς θα δημιουργηθεί δυναμική, ανάκαμψης που να δικαιολογεί και προσδοκίες αυτοδυναμίας, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν στο Μαξίμου – αν λύνεται.

Πρόβλημα όμως και μάλιστα μεγάλο έχουν και στο ΠΑΣΟΚ, αφού για μία ακόμη φορά το κόμμα δεν δείχνει ικανό να επωφεληθεί από τις δημοσκοπικές απώλειες της κυβέρνησης – αντιθέτως, υποχωρεί και αυτό και μάλιστα αναλογικά πολύ περισσότερο, χάνει περίπου δύο μονάδες και «κάθεται» κάτω από το 10% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα – και μάλλον δεν λύνεται…