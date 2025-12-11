Πρόβλημα για την κυβέρνηση, μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ

Στις έρευνες των τελευταίων ημερών, όπως αυτή της Real Polls για το protagon.gr, η ΝΔ μετριέται στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%, ενώ στην εκτίμηση αποτελέσματος δεν δείχνει να φτάνει το 30%. Πώς θα δημιουργηθεί δυναμική, ανάκαμψης που να δικαιολογεί και προσδοκίες αυτοδυναμίας, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν στο Μαξίμου – αν λύνεται.
Πρόβλημα όμως και μάλιστα μεγάλο έχουν και στο ΠΑΣΟΚ, αφού για μία ακόμη φορά το κόμμα δεν δείχνει ικανό να επωφεληθεί από τις δημοσκοπικές απώλειες της κυβέρνησης – αντιθέτως, υποχωρεί και αυτό και μάλιστα αναλογικά πολύ περισσότερο, χάνει περίπου δύο μονάδες και «κάθεται» κάτω από το 10% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα – και μάλλον δεν λύνεται…