Τα μπλόκα και η μάχη της επικοινωνίας (που έχει σημασία)

Η αντιπαράθεση των αγροτοσυνδικαλιστών με την κυβέρνηση μαίνεται και στο πεδίο της επικοινωνίας. Και είναι μία από τις περιπτώσεις όπου αυτό το στοιχείο έχει σημασία.

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι συζητήσιμοι, πάντως είναι γεγονός ότι πολλά αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί - κατά τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (23/12), τα 20 από τα 27 αιτήματα. Επιπλέον, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματισμένες πληρωμές, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Θα συνεχιστούν τα μπλόκα έπειτα και από αυτά; Θα συνεχίσουν και οι δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν συντριπτικά ποσοστά στήριξης των αγροτών από τους πολίτες; Ή μήπως θα γυρίσει το κλίμα και θα αναγκαστούν και οι αγροτοσυνδικαλιστές να το δουν αλλιώς;