Τα μπλόκα και η μάχη της επικοινωνίας (που έχει σημασία)

Οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι συζητήσιμοι, πάντως είναι γεγονός ότι πολλά αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί - κατά τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (23/12), τα 20 από τα 27 αιτήματα. Επιπλέον, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματισμένες πληρωμές, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ.
Θα συνεχιστούν τα μπλόκα έπειτα και από αυτά; Θα συνεχίσουν και οι δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν συντριπτικά ποσοστά στήριξης των αγροτών από τους πολίτες; Ή μήπως θα γυρίσει το κλίμα και θα αναγκαστούν και οι αγροτοσυνδικαλιστές να το δουν αλλιώς;