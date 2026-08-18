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Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τον χάρτη: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο
Ειδήσεις
18:49 - 18 Αυγ 2026

Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τον χάρτη: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο επανεξετάζει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, σε μια πρώτη ένδειξη ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε βαθιά αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δυνάμεις στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρίσκεται το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο, όπου οι μεγάλες αμερικανικές βάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένα πλήγματα από τις ιρανικές επιθέσεις, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Οι καταστροφές στις εγκαταστάσεις ανοίγουν, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά για το Πεντάγωνο να επανεξετάσει τη στρατιωτική του διάταξη στην περιοχή. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις στην προηγούμενη μορφή τους.

Η αξιολόγηση διεξάγεται υπό την πολιτική διεύθυνση του Πενταγώνου, ενώ συμμετέχουν στη σχετική μελέτη το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ωστόσο, ανώτατος αξιωματούχος του Πενταγώνου διευκρίνισε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη διατάξει επίσημη αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής στάσης στην περιοχή. Πρόκειται, προς το παρόν, για «συνετή προετοιμασία» που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την ανοικοδόμηση των βάσεων που υπέστησαν ζημιές.

«Κάποιες από αυτές τις αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Η CENTCOM, η οποία έχει την ευθύνη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, διατηρεί υπό κανονικές συνθήκες περίπου 40.000 στρατιώτες σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις, σε ένα τόξο περίπου 2.400 χιλιομέτρων από την Ιορδανία έως το Ομάν. Από τις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά την περιοχή με πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, πραγματοποιώντας περισσότερα από 13.000 πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μεγαλύτερες και πιο μόνιμες αμερικανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Το Μπαχρέιν φιλοξενεί την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ χώρες όπως το Κουβέιτ φιλοξενούν σημαντικές δυνάμεις του αμερικανικού Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εσωτερική σύγκρουση στο στρατόπεδο Τραμπ

Για δεκαετίες, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο βασίζονται στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία για την άμυνά τους. Μια πιθανή μείωση των αμερικανικών δυνάμεων θα μπορούσε να αφήσει ορισμένα από τα κράτη αυτά πιο εκτεθειμένα στις ιρανικές επιθέσεις, ενώ η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων ή η αναζήτηση άλλων στρατηγικών εταίρων θα απαιτούσε από μήνες έως και χρόνια.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, η συζήτηση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις: από τη μία, εκείνους που τάσσονται υπέρ της διατήρησης της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στο εξωτερικό και, από την άλλη, όσους υποστηρίζουν ότι το Πεντάγωνο θα πρέπει να περιορίσει ορισμένες από τις δεσμεύσεις ασφαλείας του, ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στην άμυνα της αμερικανικής επικράτειας και στην αποτροπή ισχυρότερων αντιπάλων, όπως η Κίνα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στις συζητήσεις έχει εμπλακεί και ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος στηρίζει τη διερεύνηση της πιθανότητας μετακίνησης αμερικανικών δυνάμεων δυτικότερα, μακριά από τον Περσικό Κόλπο.

Η ευπάθεια των αμερικανικών βάσεων έγινε εμφανής ήδη πριν από την έναρξη του πολέμου. Η CENTCOM είχε απομακρύνει μεγάλο μέρος του προσωπικού από αρκετές εγκαταστάσεις, κρίνοντας ότι ήταν υπερβολικά εκτεθειμένες σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές στη διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων ενδέχεται να παραμείνουν και μετά το τέλος του πολέμου.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα φράση του κειμένου:

«Το Ιράν πιστεύει ότι βρισκόμαστε στις παραδοσιακές μας θέσεις. Και δεν βρισκόμαστε».

Το τιτάνιο κόστος του πολέμου

Το κόστος του πολέμου είναι επίσης τεράστιο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταναλώσει περισσότερους από 1.000 προηγμένους αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας, απομειώνοντας τα αποθέματα του Πενταγώνου σε Patriot και THAAD.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι ο πόλεμος θα έχει κοστίσει περίπου 37,5 δισ. δολάρια έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ποσό που δεν περιλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των αμερικανικών βάσεων. Εκτίμηση του American Enterprise Institute τον Απρίλιο ανέβαζε το κόστος επισκευής των βάσεων που επλήγησαν στα 5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για μόνιμη αλλαγή της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και οποιαδήποτε οριστική αλλαγή θα χρειαστεί την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας.

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