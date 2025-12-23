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Μητσοτάκης: Απαντάμε στα αγροτικά αιτήματα με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν
Πολιτική
11:59 - 23 Δεκ 2025

Μητσοτάκης: Απαντάμε στα αγροτικά αιτήματα με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
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Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τις παρεμβάσεις σε οικονομία, πρωτογενή τομέα και καθημερινότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη (23/12). Αναφέρθηκε στις πληρωμές προς τους αγρότες και στη μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων, στα μέτρα στήριξης εισοδημάτων και στις μειώσεις φόρων, καθώς και σε παρεμβάσεις για τις μετακινήσεις, την οδική ασφάλεια και τον σιδηρόδρομο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των δημοσιονομικών αντοχών και των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Ελπίζω να εκτονωθούν, και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με ΄βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν.

Εχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είαν ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και η οδική

σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια.

Συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ

Η ενίσχυση των μισθών έρχεται με την αποκλιμάκωση της ανεργίας ενώ υπάρχει και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και στέκομαι στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε μπορούμε ότι το 2027 ξημερώνει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί.

Κάνω και μια αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες. Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια».

Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

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