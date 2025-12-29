Τρία πολιτικά «SOS» για το 2026

Η χρονιά φεύγει με μπλόκα στους δρόμους, με αυτά είναι πιθανόν να ξεκινήσει και η επόμενη, όμως το 2026 είναι βέβαιο ότι φέρνει και άλλες πολιτικές εξελίξεις.

Θα φανεί κατ’ αρχάς αν θα φτιάξουν κόμματα αυτοί που λέγεται ότι θέλουν να φτιάξουν κόμματα, δηλαδή Σαμαράς, Τσίπρας, Καρυστιανού. Αν τα φτιάξουν θα φανεί και αν αυτά «τραβάνε» ή όχι. Αυτό που επίσης αναμένεται κάποια στιγμή και αφότου θα έχει διαψευστεί επίμονα, είναι ένας ανασχηματισμός. Και εκεί θα φανεί αν ο Μητσοτάκης είναι διατεθειμένος να κάνει τολμηρές κινήσεις ή θα προτιμήσει τις συμβατικές προεκλογικές διευθετήσεις.

Ένα τρίτο που ίσως θα πρέπει να αναμένεται, είναι το αν ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Τη συζήτηση άνοιξε μιλώντας στο Action 24 ο πρόεδρος της Βουλής Νικήκτας Κακλαμάνης, λέγοντας ότι είναι υπέρ της αύξησης του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 5% (από 3% που είναι σήμερα). Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, όμως σίγουρα συμφωνούν πολλοί με αυτήν και πιθανώς να μην θέτει τυχαία το ζήτημα σε αυτήν τη συγκυρία…