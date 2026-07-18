Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Η κ. Δούρου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Επικαλούμενη τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη», η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπογράμμισε ότι τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν.

Όπως ανέφερε, η επόμενη ημέρα απαιτεί σοβαρότητα, συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος.

«Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ρένα Δούρου απηύθυνε, παράλληλα, κάλεσμα συστράτευσης προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι «κανείς και καμία δεν περισσεύει» από την προσπάθεια, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.