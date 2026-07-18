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Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου
Ναυτιλία
14:00 - 18 Ιουλ 2026

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ έχει επιστρέψει στο «χειρότερο δυνατό σενάριο» για τα πετρελαιοφόρα, καθώς το Ιράν έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Marisks.

«Βλέπουμε σημαντική μείωση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και αυτή τη στιγμή τα πληρώματα των πλοίων είναι ακόμη πιο ανήσυχα απ' ό,τι πριν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αθηναϊκής Marisks, Δημήτρης Μανιάτης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Lloyd's List Intelligence.

«Κανείς δεν είναι πρόθυμος να κινηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά στο CNBC.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη ναυτιλία, τουλάχιστον εννέα πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από τις 6 Ιουλίου. Η Τεχεράνη επιχειρεί να εξαναγκάσει τα πλοία να διέρχονται από τα χωρικά της ύδατα αντί για τη διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν, η οποία βρίσκεται υπό την προστασία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Την Τρίτη ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου Al Bahyah, ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με τον IMO. Την ίδια ημέρα ακόμη έντεκα μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση στο επίσης πετρελαιοφόρο Mombasa B, το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ασφαλείας της BIMCO, Jakob Larsen, οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με αντιπλοϊκούς πυραύλους.

«Όλα αυτά έχουν έντονο ψυχολογικό αντίκτυπο στα πληρώματα, τα οποία πλέον δεν είναι διατεθειμένα να περάσουν από την περιοχή, ανεξάρτητα από τις διαβεβαιώσεις που λαμβάνουν», σημείωσε ο Μανιάτης.

«Δεν πρόκειται πλέον για τα χρήματα ούτε για οποιοδήποτε άλλο κίνητρο. Είναι ο φόβος που καθορίζει τις αποφάσεις τους.»

Οι νάρκες κρατούν κλειστή τη βασική θαλάσσια οδό

Την Τετάρτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα άφορτο δεξαμενόπλοιο, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Το υπό σημαία Κουρασάο δεξαμενόπλοιο M/T Belma αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις ενώ κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χαργκ μέσω διεθνών υδάτων.

Παράλληλα, η κύρια ναυτιλιακή λωρίδα στο κέντρο των Στενών, γνωστή ως Traffic Separation Scheme (TSS), εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της απειλής θαλάσσιων ναρκών.

«Εάν ενεργοποιηθεί μία νάρκη, συνήθως εκρήγνυται κάτω από το πλοίο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο και ο κίνδυνος για τα πλοία είναι τεράστιος», εξήγησε ο Larsen.

Η κίνηση έχει σχεδόν παγώσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλα τα πλοία, πλην των ιρανικών.

«Είναι ανοιχτά για όποιον θέλει να περάσει. Δεν είναι ανοιχτά για το Ιράν. Για το Ιράν είναι κλειστά, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ωστόσο, τα στοιχεία των εταιρειών παρακολούθησης πλοίων καταγράφουν δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Lloyd's List, μόνο ελάχιστα πλοία εξακολουθούν να διασχίζουν τα Στενά, ενώ αρκετά κινούνται με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους.

Η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό διελεύσεων των τελευταίων τριών εβδομάδων. Την Πέμπτη μόλις οκτώ πλοία πέρασαν από τα Στενά, έναντι δεκαπέντε την προηγούμενη ημέρα. Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, περισσότερα από 100 πλοία διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ.

Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει έξι κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Η Τεχεράνη ανταπάντησε με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ενώ τόσο το Ιράν όσο και οι σύμμαχοί του Χούθι στην Υεμένη απειλούν πλέον να διακόψουν και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει εξελιχθεί σε βασική εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

«Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης και η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο», προειδοποίησε ο Larsen.

«Χρειάζονται αξιόπιστες εγγυήσεις»

Η νέα ένταση σημειώνεται ενώ ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου.

Παρότι η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων, η συμφωνία δεν καθόριζε ποιες ακριβώς θαλάσσιες λωρίδες θα χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με τον Larsen, οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται σαφείς και αξιόπιστες διαβεβαιώσεις τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η διέλευση είναι ασφαλής.

Διαφορετικά, η μόνη εναλλακτική είναι η συνέχιση των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ταχύπλοων σκαφών.

Όπως επισημαίνει, κάθε ναυτιλιακή εταιρεία αξιολογεί διαφορετικά τον κίνδυνο: ορισμένες συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά, ενώ άλλες τα αποφεύγουν πλήρως.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν λαμβάνεται μόνο από τον πλοιοκτήτη.

«Χρειάζεται και η συναίνεση του πληρώματος», καταλήγει ο Larsen.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2026 - 14:23
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