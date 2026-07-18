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Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον
Ναυτιλία
13:09 - 18 Ιουλ 2026

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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Στήριξη στο Net Zero for Youth (NZ4Y) και πρωτοβουλίες με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και την ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς

Η Celestyal συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με επίκεντρο τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες στους προορισμούς που επισκέπτεται, η εταιρεία αναπτύσσει συνεργασίες που προάγουν την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Celestyal υποστήριξε το πρόγραμμα Net Zero for Youth (NZ4Y), μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν καινοτόμες ιδέες και να συμβάλουν ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες, συνεργάζονται και διερευνούν δημιουργικές λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αναγνωρίζοντας τη βιωσιμότητα ως προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 με ειδική τελετή απονομής βραβείων, κατά την οποία αναδείχθηκαν η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η γνώση και η δέσμευση των συμμετεχόντων απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η συνεργασία με το Net Zero for Youth αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος πρωτοβουλιών της Celestyal με επίκεντρο τη νέα γενιά, την εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στις 23 Μαΐου 2026, φοιτητές του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν το Celestyal Journey, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία ενός σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκαν για το σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον της κρουαζιέρας, συνομίλησαν με επαγγελματίες του κλάδου και γνώρισαν τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαμορφώνονται στη σύγχρονη ναυτιλία και στον τουρισμό.

Στις 6 Ιουνίου 2026, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το πλήρωμα του Celestyal Journey υποδέχθηκε την ομάδα ONE TEAM, ενός κέντρου εργοθεραπείας που υποστηρίζει παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού. Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στους χώρους του πλοίου και γνώρισαν την εμπειρία της κρουαζιέρας μέσα σε ένα ασφαλές, φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας σταθερής πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς, εξοικείωσης και ουσιαστικής συμπερίληψης.

Στις 13 Ιουνίου 2026, η Celestyal φιλοξένησε την πρωτοβουλία «Sea Days 2026», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ), με την υποστήριξη του Isalos.net.

Με κεντρικό θέμα «Healthy, Sustainable & Fun», η εκδήλωση έφερε κοντά φοιτητές, νέους επιστήμονες, επαγγελματίες της ναυτιλίας και του τουρισμού, καθώς και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου γύρω από τη βιώσιμη εξέλιξη των δύο κλάδων.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Celestyal δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της νέας γενιάς, της εκπαίδευσης, της ναυτιλίας και του τουρισμού, προσφέροντας πρόσβαση στη γνώση, σε βιωματικές εμπειρίες και σε ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής.

Ο Καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε:

«Η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογίες και τις επιχειρησιακές πρακτικές που υιοθετούμε σήμερα. Εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις γνώσεις, τις αξίες και τις επιλογές που καλλιεργούμε στη νέα γενιά.

Μέσα από τη στήριξή μας σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά, επιδιώκουμε να δώσουμε στους νέους τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να μετατρέψουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε ουσιαστική δράση. Να κατανοήσουν ότι οι ιδέες τους έχουν δύναμη, ότι οι καθημερινές τους επιλογές έχουν αξία και ότι η δική τους συμμετοχή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Για τη Celestyal, η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί επένδυση στην ίδια τη βιωσιμότητα. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενώνουν την εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συμπερίληψη και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο στις κοινωνίες με τις οποίες συνδεόμαστε».

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