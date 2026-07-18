ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Πρόεδρος της πλέον ολιγομελούς Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί μέσα στις επόμενες ώρες η Ρένα Δούρου, καθώς ο Παύλος Πολάκης, διαπιστώνοντας ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη στήριξη, απέσυρε την υποψηφιότητά του, αποδίδοντας την απόφασή του σε απειλές και έλλειψη συντροφικότητας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε η Ρένα Δούρου να ηγηθεί της Κουμουνδούρου στη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει εκλογή προέδρου από τη βάση, ωστόσο το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και οι ολοένα και πιο έντονες εκτιμήσεις για πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο δεν αφήνουν ουσιαστικά περιθώρια για μια τέτοια διαδικασία. Η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, σε πρόσφατη ανάρτησή της, έθεσε ως βασικό εκλογικό στόχο την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή.

Την ίδια ώρα, οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις συνεχίζονται. Χθες αποχώρησαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του. Παράλληλα, ο Γιάννης Ραγκούσης υπέβαλε την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και αποχώρησε από το κόμμα. Ζήτημα χρόνου θεωρείται πλέον και η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Στην ΕΛΑΣ παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, παρότι στελέχη του χώρου απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό. Η συμμετοχή ή μη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αλλά και το πρόσωπο που θα ηγηθεί της παράταξης, επηρεάζουν αναπόφευκτα και τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες δεξαμενές ψηφοφόρων.

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