ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις
10:10 - 18 Ιουλ 2026

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδά, κατηγορώντας την Οτάβα ότι δεν διαχειρίζεται επαρκώς τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καλύψει μεγάλο μέρος των βόρειων πολιτειών των ΗΠΑ με πυκνό καπνό και έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «εντελώς απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι το οικονομικό κόστος που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προστεθεί στους ήδη υφιστάμενους δασμούς που επιβάλλονται στον Καναδά.

«Τα δισεκατομμύρια δολάρια που κοστίζει στις ΗΠΑ αυτή η ρύπανση πρέπει αναγκαστικά να προστεθούν στους δασμούς που ήδη πληρώνει ο Καναδάς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η καναδική κυβέρνηση δεν συντηρεί σωστά τα δάση και τη βλάστηση της χώρας, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να «δέχονται εισβολή από βρόμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι επρόκειτο να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να πληροφορηθεί «τι σκοπεύουν να κάνουν» για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι δασικές πυρκαγιές έχουν κλιμακωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στη βορειοδυτική περιοχή του Οντάριο, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα έχει προκαλέσει ανησυχία ακόμη και για τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στο βορειοανατολικό Νιου Τζέρσεϊ. Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, μετέβη την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της FIFA στον Trump Tower.

Την ίδια ώρα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, που συνδέεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι New York Times ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει κινηθεί τους τελευταίους μήνες προς την κατεύθυνση της αποδυνάμωσης κυβερνητικών ερευνητικών εργαστηρίων που μελετούν τον καπνό από τις πυρκαγιές και τις επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), Λι Ζέλντιν, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις από τις καναδικές πυρκαγιές προκαλούν «μεγάλη ανησυχία και σοβαρή ζημιά» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, η EPA βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις καναδικές αρχές και θα τις παροτρύνει να κάνουν «ό,τι περνά από το χέρι τους» ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις μέσω του χάρτη Fire and Smoke της υπηρεσίας AirNow για την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα πολλα «αν» των εκλογών
Άγγελος Κωβαίος

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου
Ειδήσεις

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI
Ειδήσεις

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ