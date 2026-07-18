Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδά, κατηγορώντας την Οτάβα ότι δεν διαχειρίζεται επαρκώς τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καλύψει μεγάλο μέρος των βόρειων πολιτειών των ΗΠΑ με πυκνό καπνό και έχουν επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «εντελώς απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι το οικονομικό κόστος που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προστεθεί στους ήδη υφιστάμενους δασμούς που επιβάλλονται στον Καναδά.

«Τα δισεκατομμύρια δολάρια που κοστίζει στις ΗΠΑ αυτή η ρύπανση πρέπει αναγκαστικά να προστεθούν στους δασμούς που ήδη πληρώνει ο Καναδάς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η καναδική κυβέρνηση δεν συντηρεί σωστά τα δάση και τη βλάστηση της χώρας, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να «δέχονται εισβολή από βρόμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι επρόκειτο να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να πληροφορηθεί «τι σκοπεύουν να κάνουν» για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι δασικές πυρκαγιές έχουν κλιμακωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στη βορειοδυτική περιοχή του Οντάριο, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα έχει προκαλέσει ανησυχία ακόμη και για τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στο βορειοανατολικό Νιου Τζέρσεϊ. Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, μετέβη την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της FIFA στον Trump Tower.

Την ίδια ώρα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, που συνδέεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι New York Times ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει κινηθεί τους τελευταίους μήνες προς την κατεύθυνση της αποδυνάμωσης κυβερνητικών ερευνητικών εργαστηρίων που μελετούν τον καπνό από τις πυρκαγιές και τις επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), Λι Ζέλντιν, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις από τις καναδικές πυρκαγιές προκαλούν «μεγάλη ανησυχία και σοβαρή ζημιά» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, η EPA βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις καναδικές αρχές και θα τις παροτρύνει να κάνουν «ό,τι περνά από το χέρι τους» ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις μέσω του χάρτη Fire and Smoke της υπηρεσίας AirNow για την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα.