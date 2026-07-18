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Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας
ΕΜΠΟΡΙΟ
09:48 - 18 Ιουλ 2026

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Reporter.gr Newsroom
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Ανοικτά θα μπορούν να είναι αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία τους είναι προαιρετική και οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν το ωράριο της επιχείρησης που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφορετικό ωράριο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στην αγορά, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, πάντως, ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ

Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις αγορές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοφιλείς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενίσχυσης του κύκλου εργασιών τους και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης.

Όπως υπογραμμίζει, προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Τι πρέπει να αναγράφεται στις εκπτώσεις

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται:

Ως ποσοστό έκπτωσης.

Ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής.

Με διαγραφή της παλαιάς τιμής και παράθεση της νέας.

Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων

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