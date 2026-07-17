Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Η Anthropic βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο συζητήσεων με τη Meta για την ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο CNBC.

Οι μετοχές της Meta περιόρισαν τις απώλειές τους την Παρασκευή, μετά από δημοσίευμα των New York Times ότι βρίσκεται υπό συζήτηση πιθανή συμφωνία ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων.

Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Οι συνομιλίες έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση από την Anthropic αντίστοιχης συμφωνίας με τη SpaceX του Έλον Μασκ, για τη χρήση της υπολογιστικής δυναμικότητας του κέντρου δεδομένων Colossus 1, με στόχο την ενίσχυση της χωρητικότητας για τους συνδρομητές επί πληρωμή.

Οι επαφές με τη Meta αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι η Anthropic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να συνάπτει μεγάλες συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Η εξασφάλιση επαρκούς υπολογιστικής ισχύος παραμένει σημαντική πρόκληση για εταιρείες όπως η Anthropic, η οποία έχει θέσει περιορισμούς χρήσης στα πιο προηγμένα μοντέλα της, όπως το Fable, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται επίσης μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τον Μάιο, ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει στον χώρο του cloud computing, σε μια προσπάθεια να δείξει στους επενδυτές ότι μπορεί να αξιοποιήσει οικονομικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της.

Η Meta εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δαπανήσει έως και 145 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις το 2026, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ποσών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το CNBC επιβεβαίωσε ότι ο Dave Brown, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Amazon Web Services, αναμένεται να ενταχθεί στη Meta.

Ήδη από τον Οκτώβριο, ο Ζούκερμπεργκ είχε αναφέρει ότι εταιρείες απευθύνονται στη Meta και ρωτούν εάν διαθέτει υπολογιστική ισχύ που θα μπορούσαν να αγοράσουν, ακόμη και με σημαντικό premium σε σχέση με το κόστος που έχει καταβάλει η ίδια η εταιρεία.

Η πιθανή συνεργασία Anthropic–Meta εντάσσεται στη γενικότερη παγκόσμια «κούρσα» για την εξασφάλιση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ανταγωνίζονται για πρόσβαση σε ισχυρά τσιπ και data centers που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νέων μοντέλων AI.