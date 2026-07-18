Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε την έβδομη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ενώ το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν νέες επιθέσεις από ιρανικά βλήματα και η εμπορική ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές.

Η εύθραυστη εκεχειρία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τον περασμένο μήνα παρουσιάζει ολοένα και περισσότερα σημάδια κατάρρευσης, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Η προσωρινή συμφωνία είχε στόχο την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 9:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) την Παρασκευή, έπληξαν «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας, υπόγειες αποθήκες οπλισμού και ναυτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

«Η CENTCOM συνεχίζει να καθιστά το Ιράν υπόλογο, σύμφωνα με τις εντολές του Ανώτατου Διοικητή, εφαρμόζοντας παράλληλα πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες προχώρησε σε αναχαιτίσεις εμπορικών πλοίων.

«Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της εκ νέου εφαρμογής των μέτρων, οι αμερικανικές δυνάμεις άλλαξαν την πορεία τεσσάρων εμπορικών πλοίων, ακινητοποίησαν ένα και πραγματοποίησαν έλεγχο σε ακόμη ένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση», ανέφερε η CENTCOM σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου απέκλεισαν τέσσερα πλοία τα οποία, όπως ισχυρίζονται, επιχειρούσαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Σε συντονισμένη επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και τα τέσσερα πλοία ακινητοποιήθηκαν στη θάλασσα», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της Διοίκησης του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται πως συνέχισε τις επιθέσεις του και εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του «αντιμετωπίζουν εχθρικές απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Οι κουβεϊτιανές αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι ιρανική επίθεση σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KUNA στην πλατφόρμα X. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση κατά εγκαταστάσεων ύδρευσης του Κουβέιτ μέσα σε δύο ημέρες.

Το Κουβέιτ εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από την αφαλάτωση θαλασσινού νερού για την κάλυψη των αναγκών του σε πόσιμο νερό, καθώς σχεδόν το 90% της ζήτησης ικανοποιείται μέσω μονάδων αφαλάτωσης.

Η Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι αναπροσάρμοσε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος πτήσεών της, αποδίδοντας την απόφαση στις «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones που ακολούθησαν την ιρανική επιθετικότητα».

Στο γειτονικό Μπαχρέιν, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετά ιρανικά βλήματα, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης προς τους κατοίκους.

Την Παρασκευή, η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία και στο Μπαχρέιν.

«Κερδίζουμε κατά κράτος στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται υπέρ της Ουάσιγκτον. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης δήλωσε:

«Κερδίζουμε επίσης κατά κράτος στο Ιράν και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν γέφυρες και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ian Lesser, διακεκριμένος ερευνητής του German Marshall Fund (GMF), εκτίμησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εγκλωβιστούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο χωρίς σαφή προοπτική τερματισμού.

«Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Άλλωστε, οι ΗΠΑ βρίσκονταν ουσιαστικά σε έναν ψυχρό —και κατά διαστήματα θερμό— πόλεμο με το Ιράν επί δεκαετίες», δήλωσε στο CNBC.

«Σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για λανθασμένη εκτίμηση της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, όμως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο της αμερικανικής προσέγγισης στη χρήση στρατιωτικής ισχύος: διαθέτουμε τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες και υψηλή στρατιωτική αποτελεσματικότητα, αλλά συχνά υπονομευόμαστε από στρατηγικά λάθη», πρόσθεσε.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου την Παρασκευή.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, με συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου, ενισχύθηκε κατά 4,6%, φτάνοντας στα 88,10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), με συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε άνοδο 4,5% και έκλεισε στα 82,49 δολάρια ανά βαρέλι. Και οι δύο δείκτες διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τα μέσα Ιουνίου.

Σε εβδομαδιαία βάση, τόσο το Brent όσο και το WTI κατέγραψαν άνοδο περίπου 16%, με το Brent να οδεύει προς την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδό του και το WTI προς τη δεύτερη.