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Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;
Πολιτική
16:21 - 18 Ιουλ 2026

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης κάθε υπόθεσης που αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, με φόντο τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Ert News.

«Υπάρχει άραγε κάποιος στην κυβέρνηση που θεωρεί ότι δεν έπρεπε να διερευνηθούν καν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Αν αύριο έρθει μία δικογραφία για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί μόνη της να αποφασίζει πως δεν χρειάζεται διερεύνηση; Επί της αρχής, αυτό είναι αδιανόητο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη μόνη θεσμικά υπεύθυνη στάση, ζητώντας τη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που αφορά δημόσιο χρήμα, ανεξαρτήτως ποσού.

«Άκουσα τον κ. Γεωργιάδη να λέει ότι ένας από τους βουλευτές που εμπλέκονται, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σενετάκης, διώκεται για μόλις 2.750 ευρώ. Εάν αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να μας πει για πόσα λεφτά και πάνω πρέπει να διώκεται ένας πολιτικός», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όταν πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη οδηγηθεί σε πρωτόδικη καταδίκη, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ασήμαντο ή να αποσιωπάται από την κυβέρνηση.

Ο Παύλος Χρηστίδης ξεκαθάρισε ότι εύχεται να μην προκύψει οποιαδήποτε εμπλοκή πολιτικού προσώπου, καθώς - όπως είπε - «αυτό θα είναι υγιές και για την δημοκρατία μας. Από την άλλη, όμως, όχι εκεί που μας χρωστάνε να μας ζητάνε και λεφτά. Δηλαδή εδώ τώρα να μας κουνάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία παραπάει».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας περί «συγγνώμης» του ΠΑΣΟΚ, υπενθύμισε: «Η Νέα Δημοκρατία δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη όταν χαρακτήριζε τον Κώστα Σημίτη "αρχιερέα της διαπλοκής". Δεν ζήτησε συγγνώμη όταν οδήγησε εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο χωρίς στοιχεία και εκείνος αθωώθηκε. Δεν μπορεί, λοιπόν, σήμερα να κουνά το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των συντάξεων, ο Παύλος Χρηστίδης εκτίμησε ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών προκύπτει πως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη.

«Ο τίτλος είναι ένας. Η Νέα Δημοκρατία δεν σκέφτεται να δώσει 13η σύνταξη. Τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και θα την αξιολογήσουν. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μεταθέτει την ευθύνη στις συνταξιουχικές οργανώσεις αντί να αναλαμβάνει την ευθύνη των δικών της αποφάσεων», κατέληξε.

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