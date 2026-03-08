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Έχασαν το drone
Ανεμοδείκτης
17:30 - 08 Μαρ 2026

Έχασαν το drone

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Στο πόδι είναι η Κύπρος εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, με το Ακρωτήρι να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της αναταραχής.  

Μετά το drone που βρήκε το στόχο του – ένα υπόστεγο της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι – οι σειρήνες και οι συναγερμοί τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία.

Το επίπεδο ετοιμότητας ήταν (και είναι ακόμη) ιδιαίτερα υψηλό, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κ. Λετυμπιώτης, κι έτσι οι σειρήνες ήχησαν ξανά αρκετές φορές.

Μέσα σ’ όλα δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα. Ένα απ’ αυτά, όπως μας μεταφέρουν δημοσιογραφικές πηγές από τη Μεγαλόνησο, η περίπτωση που τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν για ένα drone που έχασαν οι ίδιοι οι Βρετανοί απ’ τη βάση.

Δηλαδή, το έβγαλαν να πάρει τον αέρα του – ή δραπέτευσε, ένας Θεός ξέρει – το έπιασαν τα ραντάρ του «Κίμωνα», εστάλη σήμα στη βάση κι οι Βρετανοί βάρεσαν τις «καμπάνες» για κάνα τέταρτο, ώσπου να μαζέψουν το απολωλός drone πίσω στο μαντρί και να γυρίσουν όλοι στις δουλειές τους.

Με αυτήν την «πικάντικη» λεπτομέρεια εξηγούνται κάπως καλύτερα κι οι δηλώσεις του κ. Λετυμπιώτη περί ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων…

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