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Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία
Πολιτική
15:40 - 15 Αυγ 2026

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμές κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ άφησε ο Χακάν Φιντάν, κάνοντας λόγο για αμυντικές συμφωνίες των τριών χωρών που στόχο έχουν να βλάψουν την Τουρκία.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε συγκεκριμένα πως η τριμερής αμυντική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ως πραγματικό στόχο την Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αντιπαρέβαλε μάλιστα το σχήμα Αθήνας–Λευκωσίας–Ιερουσαλήμ με τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, την οποία παρουσίασε ως συμμαχία αποτροπής που "δεν στρέφεται εναντίον κανενός".

Ο Φιντάν επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη νέα αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν από το τριμερές σχήμα Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του πάντως εκτιμάται ότι συνδέονται και με τις εξελίξεις σχετικά με τον GSI, ο οποίος βρήκε νέο επενδυτή και φαίνεται να ξεπαγώνει, αν και στην Κύπρο διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.

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