«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

Στο μήνυμά του για τα 52 χρόνια από τον «Αττίλλα ΙΙ» ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε και μία γεύση των επιδιώξεων της κυβέρνησής τους στις συνομιλίες για το Κυπριακό που αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του Αυγούστου.

«Ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών, αξιών και του δικαίου της ΕΕ, παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα», τονίζει αρχικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής.

Και στη συνέχεια, ενόψει των διαπραγματεύσεων δηλώνει έτοιμος να συζητήσει όλα τα θέματα και θέτει ένα σημείο-κλειδί:

«Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και να δημιουργήσει πραγματική προοπτική για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων», τονίζει.

Καταλήγοντας, καλεί όλους σε «ενότητα και εθνική ομοψυχία αυτές τις κρίσιμες ώρες», με στόχο, όπως αναφέρει, «τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας».