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Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου
Οικονομία
08:13 - 17 Αυγ 2026

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Reporter.gr Newsroom
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Πόσα χρήματα παίρνει καθαρά κατά μέσο όρο ένας εργαζόμενος στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου; Και ποια η θέση των Αθηναίων στην κατάταξη;

Το Visual Capitalist συγκρίνει τους μέσους μηνιαίους μισθούς μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος σε 69 μεγάλες πόλεις. Τα ποσά έχουν μετατραπεί σε δολάρια ΗΠΑ και βασίζονται σε στοιχεία της Numbeo που δημοσιεύθηκαν από την Deutsche Bank.

Οι αμερικανικές πόλεις κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυρή παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μισθών.

Το Σαν Φρανσίσκο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 7.601 δολάρια τον μήνα, πίσω μόνο από τη Ζυρίχη. Η Βοστώνη (6.258 δολάρια), η Νέα Υόρκη (5.534 δολάρια), το Σικάγο (4.984 δολάρια) και το Λος Άντζελες (4.480 δολάρια) βρίσκονται επίσης στην πρώτη δεκάδα.

Μεταξύ αυτών των πέντε αμερικανικών πόλεων, το Σαν Φρανσίσκο ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά. Ο μέσος καθαρός μισθός εκεί είναι 37% υψηλότερος από της Νέας Υόρκης και σχεδόν 70% υψηλότερος από του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, οι υψηλοί μισθοί δεν σημαίνουν απαραίτητα και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τους καθαρούς μισθούς και όχι την αγοραστική δύναμη, ενώ πολλές από τις πόλεις με τις υψηλότερες αποδοχές συγκαταλέγονται επίσης στις ακριβότερες πόλεις του κόσμου για να ζήσει κανείς.

Η μισθολογική διαφορά στην Ευρώπη και η ουραγός Αθήνα

Η Ευρώπη καταλαμβάνει πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις των πόλεων με τους υψηλότερους μισθούς, με τη Ζυρίχη και τη Γενεύη να βρίσκονται στην κορυφή.

Ωστόσο, οι μισθοί παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Ζυρίχη, ύψους 8.363 δολαρίων, είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον του Λονδίνου (4.289 δολάρια), υπερδιπλάσιος από του Παρισιού (3.622 δολάρια) και πάνω από πενταπλάσιος από της Λισαβόνας (1.608 δολάρια).

Η διαφορά αυτή επεκτείνεται και στη Νότια Ευρώπη. Η Μαδρίτη (2.509 δολάρια), η Βαρκελώνη (2.394 δολάρια), το Μιλάνο (2.216 δολάρια) και η Ρώμη (1.993 δολάρια) βρίσκονται όλες στο χαμηλότερο μισό της κατάταξης, παρότι αποτελούν μερικά από τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης.

Ακόμα χειρότερα η Αθήνα με μέσο καθαρό μισθό 1.321 δολάρια βρίσκεται στην 55η θέση της λίστας, κάτω και από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ που περιλαμβάνεται στη λίστα.

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Αμέσως μετά την Αθήνα βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με μισθό 1.173 δολάρια. Ακολουθούν επίσης πόλεις της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μπουένος Άιρες και στον πάτο της κατάταξης βρίσκεται το Κάιρο.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 09:53
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