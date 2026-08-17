ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν
Ειδήσεις
13:20 - 17 Αυγ 2026

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα σχέδια ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν αναφέρεται από την πλευρά της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt.

Όπως αναμεταδίδει η DW: «Για την Κύπρο ο δρόμος προς τη ζώνη Σένγκεν είναι ανοιχτός – τουλάχιστον από τεχνική άποψη – έπειτα από σχετική πιστοποίηση της ΕΕ, η οποία έρχεται μετά από πολυετείς ελέγχους. […] Από το 2021 η κυβέρνηση στη Λευκωσία έχει υλοποιήσει 120 συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι έχει εκπληρώσει όλες τις α Ωστόσο, «ακόμα κι αν η Επιτροπή έχει δώσει την έγκρισή της, το δυσκολότερο μέρος για την Κύπρο ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Διότι για την ένταξη αποφασίζει το Συμβούλιο των κρατών-μελών της ΕΕ. […] Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λευκωσία, το θέμα αναμένεται να τεθεί ήδη τον Σεπτέμβριο στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου».

Το βασικό ζήτημα αφορά τη διαίρεση της Κύπρου και τα σημεία ελέγχου των διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα. «Το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι στα εννέα σημεία διέλευσης δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι θεμελιώδες λόγω της ένταξης στη Σένγκεν. Οι υφιστάμενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Η ΕΕ βλέπει κατ’ αρχήν με παρόμοιο τρόπο την κατάσταση, ζητεί όμως σαφέστερο καθορισμό των νομικών και επιχειρησιακών διαδικασιών».

Όπως εξηγεί ακόμα η Handelsblatt, «η ανησυχία των Βρυξελλών αφορά περισσότερο τα πιθανά κενά στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων: η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέα πύλη εισόδου για παράτυπους μετανάστες».

Ταυτοχρόνως, η ένταξη στη Σένγκεν θα μπορούσε να ωφελήσει και την Τουρκία, η οποία επιδιώκει εδώ και χρόνια τη λύση των δύο κρατών. «Εάν η ένταξη στη Σένγκεν δημιουργήσει την εντύπωση ενός νέου σκληρού συνόρου μεταξύ του Νότου και του Βορρά του νησιού, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στην τουρκική πλευρά επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης της διαίρεσης του νησιού. Αυτός είναι και ο λόγος που προηγούμενες κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό την ένταξη στη Σένγκεν.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, πάντως, στηρίζεται στο ακριβώς αντίθετο επιχείρημα: η Σένγκεν δεν θα εμβαθύνει τη διαίρεση του νησιού, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να συμβάλει ακόμα και στην υπέρβασή της. Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί εργαλείο ειρήνης και προόδου, όπως υποστηρίζει το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών».παιτήσεις που της είχαν τεθεί».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία
Πολιτική

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος
Ανεμοδείκτης

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου
Ειδήσεις

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ