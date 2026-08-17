Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Στα σχέδια ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν αναφέρεται από την πλευρά της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt.

Όπως αναμεταδίδει η DW: «Για την Κύπρο ο δρόμος προς τη ζώνη Σένγκεν είναι ανοιχτός – τουλάχιστον από τεχνική άποψη – έπειτα από σχετική πιστοποίηση της ΕΕ, η οποία έρχεται μετά από πολυετείς ελέγχους. […] Από το 2021 η κυβέρνηση στη Λευκωσία έχει υλοποιήσει 120 συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι έχει εκπληρώσει όλες τις α Ωστόσο, «ακόμα κι αν η Επιτροπή έχει δώσει την έγκρισή της, το δυσκολότερο μέρος για την Κύπρο ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Διότι για την ένταξη αποφασίζει το Συμβούλιο των κρατών-μελών της ΕΕ. […] Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λευκωσία, το θέμα αναμένεται να τεθεί ήδη τον Σεπτέμβριο στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου».

Το βασικό ζήτημα αφορά τη διαίρεση της Κύπρου και τα σημεία ελέγχου των διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα. «Το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι στα εννέα σημεία διέλευσης δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι θεμελιώδες λόγω της ένταξης στη Σένγκεν. Οι υφιστάμενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Η ΕΕ βλέπει κατ’ αρχήν με παρόμοιο τρόπο την κατάσταση, ζητεί όμως σαφέστερο καθορισμό των νομικών και επιχειρησιακών διαδικασιών».

Όπως εξηγεί ακόμα η Handelsblatt, «η ανησυχία των Βρυξελλών αφορά περισσότερο τα πιθανά κενά στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων: η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέα πύλη εισόδου για παράτυπους μετανάστες».

Ταυτοχρόνως, η ένταξη στη Σένγκεν θα μπορούσε να ωφελήσει και την Τουρκία, η οποία επιδιώκει εδώ και χρόνια τη λύση των δύο κρατών. «Εάν η ένταξη στη Σένγκεν δημιουργήσει την εντύπωση ενός νέου σκληρού συνόρου μεταξύ του Νότου και του Βορρά του νησιού, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στην τουρκική πλευρά επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης της διαίρεσης του νησιού. Αυτός είναι και ο λόγος που προηγούμενες κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό την ένταξη στη Σένγκεν.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, πάντως, στηρίζεται στο ακριβώς αντίθετο επιχείρημα: η Σένγκεν δεν θα εμβαθύνει τη διαίρεση του νησιού, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να συμβάλει ακόμα και στην υπέρβασή της. Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί εργαλείο ειρήνης και προόδου, όπως υποστηρίζει το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών».παιτήσεις που της είχαν τεθεί».