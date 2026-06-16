Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Πληθαίνουν λοιπόν εκείνοι που παίρνουν τοις μετρητοίς αυτά που λέει ο Μητσοτάκης και ποντάρουν στο ότι οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 2027, κανονικά. Οι λόγοι γι’ αυτό θα μπορούσαν να είναι πολλοί: από το ότι αν τελειώσει ο πόλεμος στον Κόλπο θα ομαλοποιηθούν (ενδεχομένως) τα πράγματα και στην οικονομία, μέχρι ότι δεν έχει λόγο ο Πρωθυπουργός να διακινδυνεύσει την επαλήθευση ενός σεναρίου αστάθειας, με επαναληπτικές εκλογές και εκκρεμότητες, νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται.
Λογικά ακούγονται όλα, τα μόνα που μπερδεύουν κάπως είναι η εντατικοποίηση των περιοδειών του Πρωθυπουργού, οι συνεχείς επαφές με βουλευτές και ο συναγερμός που μοιάζει να έχει σημάνει στο κομματικό επιτελείο…