Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Έπειτα από ένα διάστημα στο οποίο κυριάρχησε η βεβαιότητα ότι οι εκλογές είναι «κλειδωμένες» για φθινόπωρο, κάτι που πιθανώς επέσπευσε και τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρυστιανού, έχει αρχίσει να επικρατεί μία διαφορετική αίσθηση.

Πληθαίνουν λοιπόν εκείνοι που παίρνουν τοις μετρητοίς αυτά που λέει ο Μητσοτάκης και ποντάρουν στο ότι οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 2027, κανονικά. Οι λόγοι γι’ αυτό θα μπορούσαν να είναι πολλοί: από το ότι αν τελειώσει ο πόλεμος στον Κόλπο θα ομαλοποιηθούν (ενδεχομένως) τα πράγματα και στην οικονομία, μέχρι ότι δεν έχει λόγο ο Πρωθυπουργός να διακινδυνεύσει την επαλήθευση ενός σεναρίου αστάθειας, με επαναληπτικές εκλογές και εκκρεμότητες, νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται.

Λογικά ακούγονται όλα, τα μόνα που μπερδεύουν κάπως είναι η εντατικοποίηση των περιοδειών του Πρωθυπουργού, οι συνεχείς επαφές με βουλευτές και ο συναγερμός που μοιάζει να έχει σημάνει στο κομματικό επιτελείο…