Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Με συγκίνηση αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική διαδρομή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Πολιτικοί συνοδοιπόροι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του δημόσιου βίου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του έμπειρου πολιτικού, αναφερόμενοι στην πολυετή παρουσία του στα κοινά, αλλά και στη συμβολή του στην πορεία της κεντροδεξιάς παράταξης.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε επί δεκαετίες την πολιτική, καταγράφοντας μια ξεχωριστή παρουσία τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και σε κυβερνητικές θέσεις. Για πολλούς αποτέλεσε χαρακτηριστική μορφή της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής, με έντονη θεσμική παρουσία και ενεργό ρόλο στις εξελίξεις της Νέας Δημοκρατίας.

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Με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσιες δηλώσεις, συνεργάτες και πολιτικοί φίλοι αναφέρθηκαν στο ήθος, την πολιτική του συνέπεια και τη μακρά προσφορά του στη χώρα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης θεωρούνταν ένας από τους ιστορικούς εκπροσώπους της παράταξης, με παρουσία που συνδέθηκε με σημαντικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας.

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού κάνουν λόγο για έναν πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητα, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σταθερή προσήλωση στον δημόσιο βίο, η διαδρομή του οποίου άφησε το δικό της αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.

Τασούλας: Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε με δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Με αισθήματα θλίψης πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού, που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος. Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Επί σχεδόν μισό αιώνα υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτως, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παρέμεινε ως το τέλος ενεργός πολίτης, ενώ παράλληλα άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, καρπό της βαθιάς του παιδείας και της αγάπης του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.

Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Μητσοτάκης: Αποχαιρετώ μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης

«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης. Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη:

«Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.

Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά.

Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Κακλαμάνης: Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή, υπουργού και ευρωβουλευτή, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Σήμερα αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον φίλο και συνοδοιπόρο, στα μονοπάτια της κοινής πολιτικής μας διαδρομής, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί σειρά ετών βουλευτή και υπουργό, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε ανήμερα των γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω του ένα αξιομνημόνευτο πολιτικό αποτύπωμα.

Πρόκειται για μια από τις μακροβιότερες και εμπειρότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με μια αδιάλειπτη και ιδιαίτερα αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΝΔ, αλλά και αρκετές φορές υπουργός, ενώ κάθισε και στα έδρανα της Ευρωβουλής.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος για τη μακρά και χρηστή πολιτική του σταδιοδρομία, καθώς και με άλλα ανώτατα παράσημα διαφόρων κρατών.

Φίλε και συνοδοιπόρε θα λείψεις από την πολιτική ζωή του τόπου αλλά η παρουσία και η προσφορά σου θα αποτελούν πάντα κεφάλαιο και οδηγό για κάθε νέο πολιτικό με όνειρα και συνείδηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Μαρινάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας

Η ανάρτησή του εκπροσώπου Τύπου της Κυβέρνησης Παύλου Μαρινάκη αναφέρει:





«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.



Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.



Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.





Αιωνία του η μνήμη.»

Πιερρακάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη αναφέρει:

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.

Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Καλό ταξίδι.»

Δένδιας: Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του

Το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη είπε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τον οποίο έδεναν με τον εκλιπόντα στενοί οικογενειακοί δεσμοί.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.»

{https://x.com/NikosDendias/status/2083951254506557468}

Θεοδωρικάκος: Υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας

Τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του Γιάννης Βαρβιτσιώτη έξεφρασε από την πλευρά του και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια. Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του».

Χατζηδάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, με περιέβαλε πάντα με αγάπη κι εμπιστοσύνη

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.



Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1639849400835755&set=a.480779833409390}

Σαμαράς: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του τονίζοντας: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkelovx768wh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}