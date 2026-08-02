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Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών
Πολιτική
20:29 - 02 Αυγ 2026

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Reporter.gr Newsroom
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των πύρινων μετώπων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μετέβη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του για την τραγική απώλεια του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφορήθηκαν για την κατάσταση στα ενεργά μέτωπα, την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις επόμενες ώρες, με δεδομένες τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη στο Συντονιστικό Κέντρο μέσα σε λίγες ώρες, καθώς παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την εικόνα των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στην ενημέρωση συμμετείχε ήδη ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στον συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών και στην αποτίμηση της κατάστασης στα πύρινα μέτωπα.

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Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα σήμερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας.

Σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον αρμόδιο Υπουργό κ.Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Βάγια για όλες τις εξελίξεις.

Η Πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα».

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του είχε εκφράσει τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε έναν Έλληνα συντονιστή και έναν Δανό χειριστή.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2026 - 20:39
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