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Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές
Υγεία
19:45 - 02 Αυγ 2026

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επισκέψεις στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Μέγαρα, Ερυθρές και Βίλια, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, καθώς οι πυρκαγιές στη Δυτική Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, επισημαίνοντας ότι με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους στηρίζουν την προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιο αναλυτικά γράφει στην ανάρτηση του στο Χ: «Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για σας»…λόγω των εκτάκτων γεγονότων με τις πυρκαγιές με τον @stamatispoulis επισκεφθήκαμε τις Υγειονομικές μας μονάδες στις πληγείσες περιοχές. Κανένας λόγος ανησυχίας όλα εξελίσσονται ομαλά το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2083871287487639594}

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