Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες, καθώς η μη έγκαιρη υποβολή νέας αίτησης συνεπάγεται αυτόματη απένταξη από το πρόγραμμα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η διαδικασία υποβολής νέων και επαναλαμβανόμενων αιτήσεων ξεκινά κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος με τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Για το 2026, η πλατφόρμα του ΚΟΤ στην ΗΔΙΚΑ αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των φορολογικών δεδομένων του 2025. Μέχρι τότε, παραμένει προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του συστήματος.

Υποχρεωτική επανυποβολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Από την επαναλειτουργία της πλατφόρμας και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όλοι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου οφείλουν να καταθέσουν νέα αίτηση, ανεξάρτητα από το πότε εγκρίθηκε η προηγούμενη.

Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη ώστε να επανελεγχθούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια με βάση τα πιο πρόσφατα φορολογικά στοιχεία.

Τι συμβαίνει αν δεν γίνει νέα αίτηση

Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ από την 1η Οκτωβρίου 2026, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένταξης.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, ακόμη και αν η προηγούμενη αίτησή τους είχε κατατεθεί πρόσφατα, προκειμένου να διατηρήσουν την έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν δεν την κάνεις;

Αυτόματη απένταξη από το πρόγραμμα Καμία έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος Δεν υπάρχει αναδρομική κάλυψη – αν καθυστερήσεις, χάνεις τις μειώσεις

Τι να προσέξεις:

Η αίτηση αφορά μόνο την κύρια κατοικία Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι στο όνομά σου ή του/της συζύγου Πρέπει να ανήκεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή οικονομικές κατηγορίες με βάση τη φορολογική σου δήλωση

Τι είναι το ΚΟΤ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχει μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα ή σε ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:

ΚΟΤ Α : Για νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) και βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική κατάσταση.

: Για νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) και βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική κατάσταση. ΚΟΤ Β: Για νοικοκυριά με χαμηλό έως μεσαίο εισόδημα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Αναλυτικότερα:

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι πάντα ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων και κλείνει μόνο για λίγες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για ενημέρωση συστηματός με τα νέα φορολογικά στοιχεία.

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση οποτεδήποτε εντός του έτους.

Όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή την ενδεχόμενης παράτασης.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά πέρας προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων του κάθε έτους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντασσονται σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε πως όποτε και αν έχουμε κάνει την αίτηση μας μέσα στο έτος, οπωσδήποτε κάνουμε Νέα αίτηση μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή οποίας παράτασης. Ακόμα και αν η αίτηση για κάποιο λόγο έχει γίνει λίγες ημέρες πριν ενημερωθεί το σύστημα με τα φορολογικά νέα στοιχεία.

Εφόσον οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία θα απενταχθούν αυτόματα.

Τα παραπάνω αφορούν όσο δικαιούχους ΚΟΤ Α όσο και ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ..

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό.

Απαιτούμενα στοιχεία για την αίτηση

Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεστε:

Κωδικούς Taxisnet (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)

ΑΜΚΑ του αιτούντος και των μελών του νοικοκυριού

Αριθμό Παροχής Ρεύματος (βρίσκεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος)

Διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου για ειδοποιήσεις

Για ΚΟΤ Α απαιτείται ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ, ενώ για ΚΟΤ Β ή ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, αν υπάρχουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεσή τους μέσω Taxisnet

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε 6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται να έχετε πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.