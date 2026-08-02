Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε έναν Έλληνα συντονιστή και έναν Δανό χειριστή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές, υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του αναφέρει: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».