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Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές
Πολιτική
21:04 - 02 Αυγ 2026

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Reporter.gr Newsroom
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Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να τον θέσει εκτός του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του στο Χ με το εξώφυλλο του γνωστού βιβλίου του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται Ελπίς», ενώ χρησιμοποίησε τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την απόφαση που ελήφθη σε βάρος του.

Στο μήνυμά του ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της ανάγνωσης βιβλίων, συνδέοντας την αναφορά του με κριτική περί προσωπικών συμπεριφορών. Συγκεκριμένα έγραψε:

«…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι… ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…».

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στη διαγραφή του μέχρι πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματός της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», η απομάκρυνση του Θανάση Αυγερινού έγινε λόγω «διχαστικών δηλώσεων και συμπεριφορών», οι οποίες, όπως υποστήριξε, «αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου».

Η ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού:

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».

Η απόφαση προκάλεσε νέα εσωκομματική αντιπαράθεση, με τον Θανάση Αυγερινό να απαντά με δημόσια τοποθέτηση και τη Μαρία Καρυστιανού να υπερασπίζεται την επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι κρίθηκε αναγκαία για τη λειτουργία και τη φυσιογνωμία του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το νεοσύστατο πολιτικό εγχείρημα επιχειρεί να διαμορφώσει τη δημόσια παρουσία και τη στρατηγική του, ενώ οι εσωτερικές διαφωνίες αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του.

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