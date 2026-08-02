Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Είναι αλήθεια πως τον Αύγουστο οι ειδήσεις δεν μας τρέχουν κι απ’ τα μπατζάκια. Άμα, δε, αρχίσουν κι οι φωτιές, κλείσει κι η Βουλή, αραιώσουν κι οι εμφανίσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Κάπου εκεί βρισκόμαστε επί του παρόντος. Χωρίς, βέβαια, να λείπουν κι εντελώς τα πολιτικά δράματα.

«Κερασάκι» η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, για να θυμηθεί η Ευρώπη τα λάθη της, και η κινητικότητα στο Κυπριακό με την επίσκεψη Γκουτέρες και τις συναντήσεις του με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, τη στιγμή βέβαια που η Άγκυρα επιμένει στη «λύση των δύο κρατών», διαμηνύοντας πως δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκυπρίους.

Οι έριδες

Θα μπορούσε να είναι ανέκδοτο, όμως συνέβη. Μεσημεράκι Πέμπτης (30/7) στη Βουλή: η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει πάνω στη Βασιλική Πολύζου (ή αλλιώς Βέρα Τζιτζίδη, γεννηθείσα στην Τυφλίδα), γίνεται έξω φρενών και καλεί το «100»· η δεύτερη βγαίνει, επίσης, απ’ τα ρούχα της και απειλεί με μηνύσεις και «άμεση σύλληψη». Κι εδώ πέφτουν τίτλοι τέλους με την ένδειξη «to be continued»…

Στα σοβαρά, τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε τη γενναία απόφαση να κάνει αντιπολίτευση στην… αντιπολίτευση και να τους κρατήσει το τεφτέρι με τα φέσια στις τράπεζες. Κι ενώ αυτό είναι σίγουρα ένα πλάνο με προοπτικές, ήταν σαν να μην υπολόγισε πως θα του γυρίσει μπούμερανγκ και θα τον ρωτήσουν κι οι άλλοι «κι εσύ πού τα βρίσκεις τα λεφτά;».

Δεν κόπτεται να απαντήσει, όποτε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τον νοιάζει και τόσο. Ίσως να μην νοιάζει πολύ και τους οπαδούς τους, ίσως να θεωρούν πως ξέρουν ήδη την απάντηση, ίσως δημοσκοπικά να έχει κολλήσει στο 15% και να προσπαθεί να σηκώσει ένα μελτέμι μπας και πάρει φόρα. Ίσως απλώς αυτό να είναι το «νούμερο» του μήνα κι απ’ τον επόμενο να λανσάρει κάποιο καινούργιο.

Η μεταγραφή

Ευτυχώς, εκτός από τα πυρά Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είχε την παρηγοριά να κερδίσει κι ένα νέο μέλος. Ο καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, πρώην ανεξάρτητος μετά τη φυγή του απ’ την Πλεύση, βρήκε καταφύγιο στη θορυβώδη, πλην φιλόξενη, Χαριλάου Τρικούπη.

Και περιμένουμε με ανυπομονησία τους επόμενους…

Οι επεξηγήσεις

Μια χαρά τα είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Ως βουλευτής άλλου κόμματος. Δηλαδή ως να μην είναι Υπουργός Οικογένειας της ΝΔ, ως να μην έχει έρθει ο «τυφώνας» Τραμπ να βάλει τα πράματα στη θέση τους, ως να μην έχει επιστρέψει η «Αριστερά» με τον Τσίπρα που παραδοσιακά διεκδικεί το χρέος της συμπερίληψης, ως να μην τους τη βγαίνει από δεξιά ο Σαμαράς αναγκάζοντάς τους να γυρίσουν στη συντήρηση.

Με δυο λόγια, κάπου ανάμεσα στα σκετσάκια του Instagram και τη Βουλή, η κ. Μιχαηλίδου έχασε μερικά επεισόδια. Και το πλήρωσε με μία μίνι κωλοτούμπα για να εξηγήσει τον… εαυτό της.

Οι αποχωρήσεις

Το ένα φαινόταν εξαρχής, το άλλο είχε φανεί πολύ καλό για να είναι αληθινό. Αμφότερα ναυάγησαν κι έτσι ο Στέφανος Κασσελάκης έμεινε χωρίς αντιπρόεδρο κι η Μαρία Καρυστιανού χωρίς επιτελάρχη επικοινωνίας. Με τη διαφορά ότι ο πρώτος θα δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη, ενώ η δεύτερη είχε κάνει ήδη τα κουμάντα της.

Τον έδιωξε, έφυγε μόνος του; Μάλλον συνέβη κάτι στ’ ανάμεσο. Πάντως, παράγοντες της «Ελπίδας» δηλώνουν έκπληκτοι απ’ την αντίδραση Αυγερινού, αλλά σφυρίζουν αδιάφορα για τα περί «αυλών» και «φυτευτών συμβουλατόρων» (που έφαγαν τους «αυτοφυείς» λάχανο), ενώ επιστρέφουν τις αιχμές για «αρχηγιλίκια», ισχυριζόμενοι ότι οι αποχωρήσαντες πάτησαν τις «κόκκινες γραμμές». Τώρα, ποιες είναι αυτές οι γραμμές, οι εκτός «κινήματος» δυστυχώς αγνοούν.

«Όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, δεν την ορίζουν ποτέ», παρατηρούσε ο Αγκάμπεν σε μία διάλεξή του προ εικοσαετίας, αναφερόμενος στον όρο «κίνημα». Και στην περίπτωση της «Ελπίδας» ο συνειρμός δεν μοιάζει αδόκιμος, ιδίως αφής κι έχασε το κοινωνικό έρεισμα των Τεμπών. Οπότε, ίσως είναι καιρός να ομολογηθεί η μετατροπή της σε κανονικό κόμμα, γιατί σε λίγο μπορεί να μην το προφτάσει ούτε κι αυτό. Μέχρι τότε, ας ταΐζει δια της απομάγευσής της το αφήγημα της ΝΔ – είναι κι αυτό κάποια απασχόληση.

Οι γκάφες

Η οποία ΝΔ δεν έχει να χάσει τίποτε απ’ τον προεκλογικό μαραθώνιο, παρά βλέπει με ικανοποίηση τον εσμό των δυσαρεστημένων να ψάχνει παρηγοριά κι ελπίζει πως η άργητα (κι η επικείμενη ΔΕΘ ίσως) θα την ανταμείψει με μερικούς επαναπατρισμούς.

Τι κι αν τα στελέχη της κάνουν τη μία γκάφα μετά την άλλη; Οι απέναντι κάνουν περισσότερες.

Κι όπου γκάφες, βάλτε:

(α) τον Δημήτρη Κυριαζίδη που όλως περιέργως αποκαλύφθηκε πως το εξάμηνο που πέρασε εκτός κόμματος δεν ήρκεσε για να μετανοήσει. Οπότε, επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος, βάλθηκε να μας πείσει πως δεν εγκλημάτησε, αλλά έγινε μία σύγχρονη «Ιφιγένεια» προς τέρψιν των αιμοβόρων τηλεοπτικών μας ενστίκτων.

«Gaslighting» το λένε πια αυτό οι ψυχολόγοι.

(β) τον Άδωνι Γεωργιάδη που φιλοδοξεί να γίνει κινητός κοριός. Ή ίσως απλώς τον συνεπήρε το πάθος που επ’ εσχάτοις τον διακατέχει προς καθετί εκσυγχρονιστικό και τεχνολογικό. Ο γκατζετάκιας των ’00 έκανε συλλογή από GPS αυτοκινήτου, Bluetooth και φορητούς σκληρούς δίσκους· ο σημερινός από κατασκοπευτικά γυαλιά Meta.

Βγάζει νόημα.