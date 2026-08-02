Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

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Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο δύο μελών πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Ο κ. Τουρνάς απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο διασωθέντες και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η δήλωση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για το πλήρωμα του πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Ψάθα έχει ως εξής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς.

Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων».