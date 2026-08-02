ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων
Πολιτική
21:42 - 02 Αυγ 2026

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο δύο μελών πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Ο κ. Τουρνάς απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο διασωθέντες και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η δήλωση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για το πλήρωμα του πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Ψάθα έχει ως εξής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς.

Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα
Πολιτική

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα
Πολιτική

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά
Ειδήσεις

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

ΕΛΑΣ: Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άτομα από την σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ