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Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη
Ειδήσεις
21:53 - 02 Αυγ 2026

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Αττική, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος, αναδεικνύει τις ακραίες συνθήκες και τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το διεθνές πρακτορείο επισημαίνει ότι η τραγωδία στην Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών στις οποίες καλούνται να επιχειρήσουν οι πιλότοι και τα πληρώματα αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς οι πυρκαγιές εντείνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες δυσκολίας για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, επηρεάζοντας τόσο τις διαδικασίες υδροληψίας από τη θάλασσα όσο και τις χαμηλές πτήσεις πάνω από τα ενεργά μέτωπα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις δύσκολες ημέρες που βιώνει η χώρα, τόνισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι δοκιμάζουν τις αντοχές της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο βάρος της μάχης πέφτει στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βοιωτία επεκτάθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο προς την Αττική, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπισή της επιχείρησαν περίπου 500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και 46 εθελοντές από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ στη μάχη ρίχθηκαν περισσότερα από 20 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε προς τα βορειοανατολικά και νότια, φτάνοντας σε μικρή απόσταση από τα Μέγαρα, ενώ είχε ήδη προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Με περίπου 100.000 στρέμματα καμένης έκτασης, η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Το Bloomberg εντάσσει την ελληνική τραγωδία σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μια από τις δυσκολότερες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων ετών. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η έντονη ξηρασία έχουν δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των πύρινων μετώπων στην Ευρώπη φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον ρόλο των εναέριων μέσων, αλλά και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθημερινά όσοι επιχειρούν για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2026 - 21:53
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