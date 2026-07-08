Η δήλωση-παράπονο για το σόου Τραμπ-Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά

Η σύνοδος-πανηγύρι του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα χαρακτηρίστηκε από το σόου Ερντογάν-Τραμπ της Τρίτης (7/7) και μένει να φανούν τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, τόσο σε αυτό το διμερές επίπεδο, όσο και στους ευρύτερους συσχετισμούς και το μέλλον της συμμαχίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να είναι σαφές στην Αθήνα, ότι όλα αυτά δείχνουν κατά μάλλον προφανή τρόπο, ότι υπάρχει μία νέα πραγματικότητα, που θα πρέπει κατ' αρχας να γίνει αποδεκτή. Η σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας (και Ευρώπης-Τουρκίας) έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που καθορίζονται από την θέση και την ισχύ της γειτονικής μας χώρας. Διεθνές δίκαιο και άλλες παρεμφερείς έννοιες είναι δευτερεύουσες παράμετροι.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός της εθνικής πολιτικής - από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που επικαλούνται το εθνικό συμφέρον. Και με αυτά τα δεδομένα, η ισορροπιστική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την προσέλευση του στη σύνοδο της Άγκυρας την Τετάρτη (8/7), δεν είναι παρά ένα αναγκαίο «παράπονο», το οποίο όμως θα πρέπει να μετατραπεί σε ενεργητική πολιτική και μάλιστα σύντομα…