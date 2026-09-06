ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
ΥΔΡΕΥΣΗ
17:10 - 06 Σεπ 2026

Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κρίσιμος ρόλος της ρύθμισης στους τομείς της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων προς όφελος των πολιτών αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θάνος Μπέγκας και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας υπογράμμισε πως η συνύπαρξη της ενέργειας, των αποβλήτων και των υδάτων στην ίδια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική επιλογή, αλλά αποτελεί στρατηγική επιλογή και πλεονέκτημα για τη χώρα.

Όπως είπε ο πολίτης έχει δικαίωμα να απαιτεί να λειτουργεί το σύστημα όταν ανάβει το φως και τη θέρμανση ή όταν ανοίγει τη βρύση στο σπίτι του ή όταν θέλει να ανακυκλώσει τα απορρίμματά του. Στο πλαίσιο αυτό η ανεξάρτητη ρύθμιση έχει ιδιαίτερο θεσμικό βάρος και δεν κρίνεται από τον αριθμό των αποφάσεων που εκδίδει, αλλά από την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που διαχειρίζεται.

Ο κ. Τσιμάρας τόνισε πως στον ενεργειακό τομέα, η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 46,7% της εγχώριας ζήτησης το 2025, ενώ προχωρούν τα έργα διασυνδέσεων, αποθήκευσης ενέργειας και ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Παράλληλα η προστασία και η ενδυνάμωση του καταναλωτή παραμένουν στο επίκεντρο.

Αναφερόμενος στον τομέα των αποβλήτων, έδωσε έμφαση στη μετάβαση από την ταφή στην κυκλική οικονομία, με εργαλεία που επιτρέπουν τη μέτρηση της απόδοσης, την κοστολόγηση και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Για τον Κλάδο των Υδάτων, ο κ. Τσιμάρας τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του νερού ως κοινωνικού αγαθού, η διασφάλιση ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών και η άμεση ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας η οποία δεν αφορά μόνον τα μικρά αλλά και την ηπειρωτική χώρα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι «σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών στην ενέργεια, αυξανόμενης πίεσης στους φυσικούς πόρους και νέων απαιτήσεων στη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, η ισχυρή και αξιόπιστη ρύθμιση δεν είναι μια τεχνική υπόθεση. Είναι προϋπόθεση για την προστασία του πολίτη, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και για την εμπιστοσύνη στην Πολιτεία. Γι’ αυτό και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ είναι σήμερα πιο κρίσιμος από ποτέ».

Πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται ισχυρούς, ανεξάρτητους και αξιόπιστους θεσμούς. Θεσμούς με επιστημονική επάρκεια, θεσμική συνέχεια και καθαρούς κανόνες. Και η ΡΑΑΕΥ αποτελεί έναν τέτοιο θεσμό».

Αναφερόμενος στον Κλάδο της Ενέργειας, επισήμανε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ενεργειακής αγοράς, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ελληνική εμπειρία της χρωματικής σήμανσης των τιμολογίων, η οποία έχει πλέον αποκτήσει και ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Για τους Κλάδους Αποβλήτων και Υδάτων, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οικοδόμησαν νέα πεδία ρύθμισης, υπογραμμίζοντας ότι συνολικά η ΡΑΑΕΥ διαμορφώνει και στους τρεις Κλάδους των αρμοδιοτήτων της μια κοινή κουλτούρα ρύθμισης, βασισμένη στη μέτρηση, τη σύγκριση, την αξιολόγηση και τα πραγματικά δεδομένα.

«Η Πολιτεία χρειάζεται μία Ρυθμιστική Αρχή ισχυρή, ανεξάρτητη και αξιόπιστη. Γιατί σε μια περίοδο μεγάλων μεταβάσεων, η ποιότητα της ρύθμισης είναι μέρος της ποιότητας της ίδιας της διακυβέρνησης και, τελικά, κρίνεται από το αποτέλεσμα που παράγει για τον πολίτη», κατέληξε.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο
Πολιτική

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όλοι εναντίον όλων και βλέπουμε…
Ανεμοδείκτης

Όλοι εναντίον όλων και βλέπουμε…

ΠΑΣΟΚ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα

Who pays the ferryman?
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Who pays the ferryman?

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
06/09/2026 - 17:45

Όλοι εναντίον όλων και βλέπουμε…

ΥΔΡΕΥΣΗ
06/09/2026 - 17:10

Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα

Πολιτική
06/09/2026 - 15:33

ΠΑΣΟΚ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη

Πολιτική
06/09/2026 - 15:31

Σαμαράς: Πρωθυπουργός της διαφθοράς ο Μητσοτάκης – Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία

Πολιτική
06/09/2026 - 15:07

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Πολιτική
06/09/2026 - 15:02

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες παρουσιάζοντας μια άλλη χώρα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
06/09/2026 - 14:54

Who pays the ferryman?

Magazino
06/09/2026 - 13:49

Hot or Not #232: Όλα όσα μάς άρεσαν (ή μάς χάλασαν) αυτή την εβδομάδα

Πολιτική
06/09/2026 - 13:07

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Μονόδρομος η αυτοδυναμία στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον – Τα «καρφιά» σε Σαμαρά και Τσίπρα

Πολιτική
06/09/2026 - 12:00

Live η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο τα μέτρα και η επόμενη ημέρα

Πολιτική
06/09/2026 - 11:41

12 μίλια στην Κρήτη: Η Αθήνα σταθμίζει το επόμενο βήμα απέναντι στην Άγκυρα

Επιχειρήσεις
06/09/2026 - 11:14

Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Πολιτική
06/09/2026 - 11:05

Χρηστίδης: Η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις

Πολιτική
06/09/2026 - 10:53

Χατζηδάκης: H αντιπολίτευση με ρετρό αντίληψη θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80

Ειδήσεις
06/09/2026 - 10:44

Ασφυκτικό πρέσινγκ Τραμπ στη Fed για να μπλοκάρει αύξηση των επιτοκίων

Πολιτική
06/09/2026 - 10:34

Παπασταύρου: Ενισχύουμε τη συμμετοχή του ήλιου και του ανέμου στο ενεργειακό μείγμα

Επιχειρήσεις
06/09/2026 - 10:04

Καφούνης: Σωστό κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο στη μικρομεσαία επιχείρηση 

Οικονομία
06/09/2026 - 10:00

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις των γονέων

Ειδήσεις
06/09/2026 - 09:33

Στο τραπέζι η νέα πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία – Το μήνυμα Πούτιν μετά τις συνομιλίες

Ειδήσεις
06/09/2026 - 09:30

Ρωγμές στο γερμανικό πύρινο τείχος – Τι ξημερώνει αν επικρατήσουν οι εξτρεμιστές στη Σαξονία-Άνχαλτ

Πολιτική
05/09/2026 - 22:44

Το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας Μητσοτάκη – Τα μέτρα, τα ανοίγματα και το μήνυμα για τρίτη τετραετία

Πολιτική
05/09/2026 - 22:34

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία

Οικονομία
05/09/2026 - 21:36

ΔΕΘ: Τα βασικά οικονομικά μέτρα του Μητσοτάκη – Ποιοι κερδίζουν και πόσο

Πολιτική
05/09/2026 - 20:10

Ανδρουλάκης: Η Πολιτεία να διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους

Πολιτική
05/09/2026 - 19:56

Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Όλα τα μέτρα που ανακοινώνει

Πολιτική
05/09/2026 - 19:53

Βαριά σκιά στη χώρα μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδήσεις
05/09/2026 - 19:13

Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο – Παύση επιθέσεων για τρεις ημέρες

Ειδήσεις
05/09/2026 - 19:04

ΗΠΑ: Χτύπησαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία

Πολιτική
05/09/2026 - 18:27

ΔΕΘ: «Παγώνουν» οι αποψινές εκδηλώσεις μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Κανονικά η ομιλία Μητσοτάκη

Εμπορεύματα
05/09/2026 - 18:14

Το Πεντάγωνο αποκτά μερίδιο σε πετρελαϊκό κολοσσό – Το σχέδιο Τραμπ για τη Βενεζουέλα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ