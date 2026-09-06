Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Ανοικτή συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, διοργανώθηκε στο «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 90η ΔΕΘ, από την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, προωθώντας ήδη από το 2024 σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη για κοινό όριο «ψηφιακής ενηλικίωσης», αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας και ασφαλέστερο σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η χώρα μας ηγείται της συζήτησης για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, διαθέτει ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, αλλά και έχει αναπτύξει αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως το Kids Wallet, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συζήτηση που συντόνισε η δημοσιογράφος Βιργινία Δημαρέση συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ιωάννα Χουδαλάκη και ο τ. Καθηγητής και Κύριος Ερευνητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Ιωάννης Πήτας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Για εμάς, για όλη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι προτεραιότητα, πιστεύουμε ότι απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή στάση, ενιαίους κανόνες και αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Η Ελλάδα ανέδειξε έγκαιρα την ανάγκη αυτή, πρωτοστατώντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συζήτησης για ένα κοινό πλαίσιο ψηφιακής ενηλικίωσης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε εθνική πρωτοβουλία, με το Kids Wallet ως πρωτοποριακό εργαλείο ασφαλούς επιβεβαίωσης ηλικίας. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της νομοθέτησης με τη διαδικασία της TRIS να έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την περίοδο γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία, προκειμένου το σχέδιο να οριστικοποιηθεί και να προχωρήσει στα επόμενα θεσμικά στάδια. Στόχος μας είναι ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και θα θέτει σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις στις πλατφόρμες. Στην Ελλάδα του gov.gr, στην Ελλάδα του 2030, προχωρούμε με θεσμική συνέπεια και σαφή προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων, διαμορφώνοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση».

Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης είπε: «Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο απαιτεί συνδυασμό κανόνων, τεχνολογίας και ουσιαστικής ευθύνης από τις πλατφόρμες. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη συζήτηση, με στόχο το εθνικό όριο ηλικίας να αποτελέσει βήμα προς μια κοινή, αποτελεσματική και φιλική προς την ιδιωτικότητα, ευρωπαϊκή λύση».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ιωάννα Χουδαλάκη τόνισε: «Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο απαιτεί κατάλληλα όρια πρόσβασης, αποτελεσματικούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, ασφαλή σχεδιασμό υπηρεσιών και στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται στην πράξη. Η ΕΕΤΤ, ως Συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, συμβάλλει στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους καθώς και στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης με επίκεντρο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών».

Ο τ. Καθηγητής και Κύριος Ερευνητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Ιωάννης Πήτας υπογράμμισε: «Η πρόσφατη δημιουργία ψηφιακών κόσμων (μέσων) πάνω από τον φυσικό κόσμο επηρεάζει ευαίσθητα άτομα (π.χ. νέους), διότι ο εγκέφαλος εξελίχθηκε στον φυσικό κόσμο. Η μαζική χρήση “ψυχολογικής και κοινωνικής” μηχανικής για αλλαγή της συμπεριφοράς μέσω κατάχρησης εγκεφαλικών μηχανισμών, οδηγεί σε εθισμό ή/και γνωσιακές και συναισθηματικές διαταραχές. Η λύση είναι η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε να προστατεύονται κυρίως οι νέοι».